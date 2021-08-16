Таліби перейменували Афганістан і захопили телебачення. Тепер транслюють Коран

Ще вчора таліби заявили, що не будуть сильно обмежувати місцевих жителів, проте вже сьогодні порушили обіцянку. Колаж "Сьогодні"

В Афганістані бойовики руху "Талібан" після того, як зайняли столицю Кабул, оголосили про відновлення т. зв. Ісламського Емірату Афганістан.

Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі "Свежесть".

Тим часом майже всі афганські телеканали перейшли на трансляцію Корану або новин про дії руху "Талібан". Хоча ще вчора обіцяли, що гайки закручувати не будуть.

Телеканали почали транслювати читання Корану. Скріншот із соцмереж

Зокрема, в інтерв'ю ВВС представник "Талібану" Сухейль Шахін заявив, що жінкам дозволять виходити з дому без супроводу чоловіка, здобувати освіту і працювати. Також прозвучали запевнення, що поважатимуться права преси.

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Однак, як пише ЗМІ, це розходиться з повідомленнями, що надходять з інших частин країни під контролем талібів. У Кандагарі жінкам, які працюють у банку, сказали, що їхню роботу тепер буде виконувати їхній родич. А в інших регіонах писали, що жінок не випускали на вулицю самих і змушували надіти паранджу.

Ісламський Емірат Афганістан

Ісламський Емірат Афганістан існував у 1996-2001 роках і контролював більшу частину території Афганістану. Тоді рух "Талібан" захопив владу за підтримки Пакистану.

Емірат отримав дипломатичне визнання з боку Пакистану, Саудівської Аравії, ОАЕ, водночас більша частина міжнародної спільноти продовжувала вважати легітимним президентом Раббані, представника Північного альянсу.

Ісламський емірат був повалений Північним альянсом 17 грудня 2001 року. Альянс підтримали Міжнародні сили сприяння безпеці, створені після вторгнення США в країну за два місяці до того.

Нагадаємо, рух "Талібан" уже захопив столицімайже 20 провінцій країни: Файзабад, Газні, Фарах, Кандагар, Герат, Пулі-Хумрі, Кундуз та інші.

Десятки тисяч афганців покинули свої оселі. Сполучені Штати терміново почали евакуювати співробітників свого посольства в Кабулі.