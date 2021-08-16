Талибы переименовали Афганистан и захватили телевидение. Теперь транслируют Коран

Еще вчера талибы заявили, что не будут сильно ограничивать местных жителей, однако уже сегодня нарушили обещание. Коллаж "Сегодня"

В Афганистане боевики движения "Талибан" после того, как заняли столицу Кабул, объявили о воссоздании "Исламского Эмирата Афганистан".

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Свежести".

Тем временем практически все афганские телеканалы перешли на трансляцию Корана или новостей о действиях движения "Талибан". При этом еще вчера они обещали, что гайки закручивать не будут.

Телеканалы начали транслировать чтение Корана. Скриншот из соцсетей

Так, в интервью ВВС представитель Талибана Сухейль Шахин заявил, что они разрешат женщинам покидать свои дома без сопровождения мужчины, получать образование и работать. Также они уверяли, что будут уважать права прессы.

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Однако, как пишет СМИ, это расходится с сообщениями, поступающими из других частей страны под контролем талибов. В Кандагаре женщинам, работающим в банке, сказали, что их работу теперь будет выполнять их родственник. А в других регионах писали о том, что женщин не выпускали на улицу в одиночку и заставляли носить паранджу.

Исламский Эмират Афганистан

Исламский Эмират Афганистансуществовал в 1996—2001 годах и контролировал большую часть территории Афганистана. Тогда движение Талибан захватило власть при поддержке Пакистана.

Эмират получил дипломатическое признание со стороны Пакистана, Саудовской Аравии, ОАЭ, в то время как большая часть международного сообщества продолжала считать легитимным президентом Раббани, представителя Северного альянса.

Исламский эмират был свергнут Северным альянсом 17 декабря 2001 года. Альянс поддержали Международные силы содействия безопасности, созданные после вторжения США в страну двумя месяцами ранее.

Напомним, движение "Талибан" уже захватило столицы почти 20 провинций страны: Файзабад, Газни, Фарах, Кандагар, Герат, Пули-Хумри, Кундуз и другие.

Десятки тысяч афганцев покинули свои дома. Соединенные Штаты в срочном порядке начали эвакуировать сотрудников своего посольства в Кабуле.