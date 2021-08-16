Паника в Кабуле: как столица Афганистана пережила первый день под властью талибов

Больницы и госучреждения афганской столицы прекратили работу, перед банкоматами выстроились километровые очереди, а на подступах к аэропорту возникли пробки из тысяч автомобилей

"Талибан" занял дворец президента Афганистана / коллаж "Сегодня"

15 августа оказалось шоком для столицы Афганистана – Кабула. Талибы уже с утра появились на окраинах города, а в середине дня фактически контролировали столицу целиком. При этом они заявили, что установили полный контроль и над страной в целом. Ни жители Кабула, ни дипломаты и другие иностранные граждане, не ожидали, что талибы захватят Кабул так быстро. Поэтому они спешно начали эвакуацию. США эвакуировали своих граждан на вертолетах.

Реклама

Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что мирно передает власть новому временному правительству. Затем он тоже спешно покинул страну. "Сегодня" собрал подробности о том, как Кабул пережил день смены власти.

Как талибы захватывали Кабул

Рано утром боевики Талибана сначала вошли на окраины города, а затем полностью захватили афганскую столицу. В городе началась стрельба.

Одно из первых решений талибов – освободить всех заключенных тюрьмы Пули-Чахри, расположенной восточнее Кабула. В этой тюрьме содержалось около 5 тыс. заключенных. В том числе – те, кто был арестован за участие в движении Талибан.

Пока талибы наступали на Кабул, местное телевидение показывало выступление министра внутренних дел Афганистана Таджа Мохаммад Джахида. Он утверждал, что людям бояться нечего.

"Те, кто устраивает беспорядки, получит отпор. Безопасность города гарантирована, на него не нападут. Есть соглашение про мирную передачу власти временной администрации", – говорил министр.

Реклама

Читайте также: коротко и по делу – чем Талибан угрожает безопасности мира и Украины.

Пробки, очереди и отчаяние

Ранее, разведка США прогнозировала, что наступление на Кабул начнется через несколько недель. На окончательное падение афганского режима давали даже больше – до трех месяцев. Но события развернулись гораздо быстрее. Талибы наступали на Кабул, практически не встречая отпора. Поэтому Америка начала эвакуировать своих дипломатов и граждан на вертолетах.

Для быстрой эвакуации своих граждан, США использовали вертолеты / Фото: rbc.ua

Великобритания 15 августа также сообщила, что начала срочную эвакуацию дипломатов, граждан и военнослужащих. Также Великобритания предложила эвакуацию всем гражданам Афганистана, которые сотрудничали с ней.

Ранее "Сегодня" сообщал, что Украина к вечеру 15 августа осуществила эвакуацию своих граждан. Самолет c украинцами вечером того же дня вылетел из Кабула, около полуночи он приземлился в Тбилисси для дозаправки.

Реклама

При этом желающих покинуть Афганистан среди граждан этой страны также оказалось чрезвычайно много. Подступы к аэропорту Кабула сковали пробки из тысяч автомобилей.

Все КПП вокруг Кабула оказались под контролем Талибана. Единственный способ выбраться из страны – самолетом.

Читайте также: Из Афганистана отменили все регулярные рейсы. Люди штурмуют самолеты для эвакуации

Вокруг банкоматов в Кабуле с утра установились очереди. Люди пытались снять наличные, чтобы затем покинуть страну.

Все магазины в городе были закрыты. Также не работали школы, больницы и государственные учреждения.

Реклама

Возможность покинуть страну имелась далеко не у всех, кому это требовалось. Многие сознательно решили остаться.

Напомним, Талибан вернул себе власть над Афганистаном во второй раз. Первый раз это случилось ровно 20 лет назад. При захвате Кабула талибы особенно подчеркивали, что боевые действия в столице не ведутся.

Мировые информагентства распространили снимок, на котором президент Ашраф Гани обнимает представителя Талибана. Сообщалось, что глава государства передал свои полномочия временной администрации, а затем покинул страну.

Известный российский теннисист Евгений Кафельников высмеял Россию за сотрудничество с Талибаном. Спортсмен опубликовал пост в Twitter, в котором написал по этому поводу: "дипломатия мирового уровня у России".

Подробнее о том, как Кабул пережил смену власти – в сюжете: