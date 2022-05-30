Тайвань заявив про велике вторгнення Китаю в його зону ППО

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Тайвань у понеділок повідомив про найбільше із січня вторгнення ВПС Китаю у його зону ППО — туди увійшли 30 китайських бойових літаків. Щоб їх перехопити, острів Тайвань, який Китай вважає своїм, підняв у повітря власні винищувачі. Про це повідомляє Reuters.

За повідомленням тайванського міністерства, остання китайська місія налічувала 22 винищувачі, а також літаки радіоелектронної боротьби, раннього попередження та протичовнові літаки.

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Літак пролетів на північний схід від острова Пратас, згідно з картою, наданою міністерством, хоч і далеко від самого Тайваню.

Тайвань направив бойові літаки для стримування, а ракетні системи було розгорнуто для спостереження за ними, йдеться у повідомленні міністерства.

Це найбільше вторгнення відтоді, як 23 січня Тайвань повідомив про 39 китайських літаків у своїй зоні ППО. Під час вильотів не було зроблено жодного пострілу.

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Негайних коментарів з боку Китаю не було, хоча раніше він заявляв, що подібні дії були навчаннями, спрямованими на захист суверенітету країни.

Напруженість навколо Тайваню

Тайвань, який Китай вважає своєю територією, протягом двох останніх років скаржився на неодноразові бойові вильоти китайських ВПС поблизу острова — часто в південно-західній частині його ідентифікаційної зони ППО, або неподалік острова Пратас.

Тайвань називає неодноразові військові маневри Китаю поблизу війною "сірої зони", мета якої — виснажити сили Тайваню та перевірити його реакцію.

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Минулого тижня китайські військові заявили, що недавно провели навчання навколо Тайваню як "урочисте попередження" проти його "змови" зі Сполученими Штатами. Це сталося після того, як президент США Джо Байден повідомив про зміну американської політики "стратегічної двозначності" щодо Тайваню, заявивши, що Сполучені Штати готові до військового втручання, якщо Китай нападе на острів.

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