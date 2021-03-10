Русский
$ 27,74
32,97
  1. Світові новини
  2. США

Китай може атакувати Тайвань у найближчі роки – адмірал США дав тривожний прогноз

10 березня, 16:50

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Пекін хоче потіснити і замінити Вашингтон на світовій арені, каже Філіп Девідсон

Американський адмірал Філіп Девідсон вважає, що Китай може вторгнутися на Тайвань протягом наступних шести років, оскільки Пекін активізує свої зусилля з ослаблення збройних сил США в Азії.

Реклама

Про це повідомляє Teraz.sk з посиланням на агентство AFP.

Адмірал висловив побоювання, що Китай посилює свої амбіції щодо заміни Сполучених Штатів і їх провідної ролі в міжнародному порядку вже до 2050 року.

"Проблема Тайваню, безсумнівно, є однією з амбіцій, які Пекін хоче реалізувати до цього року. Я думаю, що загроза проявиться протягом цього десятиліття, а точніше, протягом наступних шести років", – сказав комітету Сенату високопоставлений військовий чиновник США в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Читайте також: "Яка країна буде наступною": Тайвань просить міжнародне співтовариство захистити його від Китаю

Реклама

Нагадаємо, Тайвань відокремився від Китаю в кінці громадянської війни в 1949 році і постійно стикається із загрозою вторгнення Народно-визвольної армії Китаю.

В тренді
В Естонії зупинили вакцинацію препаратом AstraZeneca

1979 року Вашингтон перестав визнавати Тайбей дипломатично на користь Пекіна, але залишається найважливішим неофіційним і військовим союзником острова.

Демократичний і самоврядний Тайвань живе під постійною загрозою вторгнення авторитарного Китаю, лідери якого розглядають острівну державу як частину своєї території і обіцяють одного разу повернути Тайвань.

Нагадаємо, в останні дні Вашингтон і Пекін обмінялися дипломатичними уколами. Держсекретар США Тоні Блінкен назвав Китай головним геополітичним викликом XXI століття.

У відповідь голова КНР Сі Цзіньпін оголосив Сполучені Штати "найбільшою загрозою" для Китаю.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Китай США Тайвань загроза агресія адмірал напад

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Український борщ на сторінках New York Times. Як жителька села Борщів потрапила у світову пресу
Український борщ на сторінках New York Times. Як жителька села Борщів потрапила у світову пресуУкраїна
"Анексію неможливо визнати": у Путіна відреагували на слова Байдена про КримВлада
США ввели санкції проти Коломойського
США ввели санкції проти КоломойськогоВлада
США допоможуть закінчити війну? Байдену запропонували стратегію щодо України
США допоможуть закінчити війну? Байдену запропонували стратегію щодо УкраїниВлада
Вчені виявили несподівану
Вчені виявили несподівану "побочку" від вакцини Moderna (фото)США
Як з рога достатку: США ввели проти РФ ще
Як з рога достатку: США ввели проти РФ ще "пачку" санкційСША

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти