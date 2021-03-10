Китай може атакувати Тайвань у найближчі роки – адмірал США дав тривожний прогноз

Пекін хоче потіснити і замінити Вашингтон на світовій арені, каже Філіп Девідсон

Американський адмірал Філіп Девідсон вважає, що Китай може вторгнутися на Тайвань протягом наступних шести років, оскільки Пекін активізує свої зусилля з ослаблення збройних сил США в Азії.

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Про це повідомляє Teraz.sk з посиланням на агентство AFP.

Адмірал висловив побоювання, що Китай посилює свої амбіції щодо заміни Сполучених Штатів і їх провідної ролі в міжнародному порядку вже до 2050 року.

"Проблема Тайваню, безсумнівно, є однією з амбіцій, які Пекін хоче реалізувати до цього року. Я думаю, що загроза проявиться протягом цього десятиліття, а точніше, протягом наступних шести років", – сказав комітету Сенату високопоставлений військовий чиновник США в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

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Нагадаємо, Тайвань відокремився від Китаю в кінці громадянської війни в 1949 році і постійно стикається із загрозою вторгнення Народно-визвольної армії Китаю.

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1979 року Вашингтон перестав визнавати Тайбей дипломатично на користь Пекіна, але залишається найважливішим неофіційним і військовим союзником острова.

Демократичний і самоврядний Тайвань живе під постійною загрозою вторгнення авторитарного Китаю, лідери якого розглядають острівну державу як частину своєї території і обіцяють одного разу повернути Тайвань.

Нагадаємо, в останні дні Вашингтон і Пекін обмінялися дипломатичними уколами. Держсекретар США Тоні Блінкен назвав Китай головним геополітичним викликом XXI століття.

У відповідь голова КНР Сі Цзіньпін оголосив Сполучені Штати "найбільшою загрозою" для Китаю.

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