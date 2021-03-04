Русский
$ 27,85
33,56
  1. Світові новини
  2. Інші країни

Сі Цзіньпін визнав США головною загрозою Китаю в світі

4 березня, 00:08

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Голова Компартії КНР вважає Америку "найбільшим джерелом хаосу"

У відповідь держсекретареві США Тоні Блінкеном, який назвав Китай головним геополітичним викликом XXI століття, голова КНР Сі Цзіньпін оголосив Сполучені Штати "найбільшою загрозою" своїй країні.

Реклама

Про це повідомляє The New York Times.

"Найбільшим джерелом хаосу в сучасному світі є Сполучені Штати. США – найбільша загроза розвиткові та безпеці нашої країни", – сказав очільник Комуністичної партії Китаю.

Читайте також: Байден назвав Китай головним конкурентом США

А в контексті економічних перспектив Піднебесної, Сі Цзіньпін заявив, що "Схід зростає, а Захід занепадає".

В тренді
Байден "понизив" Росію: більше не головний геополітичний противник XXI століття
Реклама

Заяви голови Компартії Китаю можуть свідчити про те, що Піднебесна поступово відходить від удару, який по ній завдав коронавірус.

Більше про свою стратегію розвитку країни Сі Цзіньпін, як очікується, розповість на Всекитайських зборах народних представників, які є головним законодавчим органом КНР.

Нагадаємо, що минулого місяця американський президент Джо Байден доручив Пентагону створити робочу групу з перегляду військової стратегії стосовно Китаю.

Ми також писали, що, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки в цьому році, Байден закликав Євросоюз виступити єдиним фронтом зі США у протистоянні Піднебесній.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Китай США Сі Цзіньпін геополітика
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Вакцинацію від коронавірусу доведеться робити регулярно – BioNTech
Вакцинацію від коронавірусу доведеться робити регулярно – BioNTechІнші країни
Гнів Божий: Папа Римський передбачив новий всесвітній потоп
Гнів Божий: Папа Римський передбачив новий всесвітній потопІнші країни
Над Єреваном кружляє військова авіація (відео)
Над Єреваном кружляє військова авіація (відео)Інші країни
"Шок і жах". Велика Британія в пух і прах рознесла Росію в ООНІнші країни
ЄС підтримав вимогу Санду розпустити проросійський парламент Молдови
ЄС підтримав вимогу Санду розпустити проросійський парламент МолдовиІнші країни
В Єревані почалися масові бійки прибічників і противників Пашиняна (відео)
В Єревані почалися масові бійки прибічників і противників Пашиняна (відео)Інші країни

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти