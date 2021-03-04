Сі Цзіньпін визнав США головною загрозою Китаю в світі

У відповідь держсекретареві США Тоні Блінкеном, який назвав Китай головним геополітичним викликом XXI століття, голова КНР Сі Цзіньпін оголосив Сполучені Штати "найбільшою загрозою" своїй країні.

Реклама

Про це повідомляє The New York Times.

"Найбільшим джерелом хаосу в сучасному світі є Сполучені Штати. США – найбільша загроза розвиткові та безпеці нашої країни", – сказав очільник Комуністичної партії Китаю.

Читайте також: Байден назвав Китай головним конкурентом США

А в контексті економічних перспектив Піднебесної, Сі Цзіньпін заявив, що "Схід зростає, а Захід занепадає".

Реклама

Заяви голови Компартії Китаю можуть свідчити про те, що Піднебесна поступово відходить від удару, який по ній завдав коронавірус.

Більше про свою стратегію розвитку країни Сі Цзіньпін, як очікується, розповість на Всекитайських зборах народних представників, які є головним законодавчим органом КНР.

Нагадаємо, що минулого місяця американський президент Джо Байден доручив Пентагону створити робочу групу з перегляду військової стратегії стосовно Китаю.

Ми також писали, що, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки в цьому році, Байден закликав Євросоюз виступити єдиним фронтом зі США у протистоянні Піднебесній.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама