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Байден доручив Пентагону переглянути військову стратегію щодо Китаю

11 лютого, 04:01

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

США розраховують на підтримку союзників і партнерів у протистоянні "китайській загрозі"

Президент Сполучених Штатів Джо Байден доручив Міністерству оборони створити робочу групу з перегляду військової стратегії щодо загроз з боку Китаю, оголосивши про створення спеціальної робочої групи.

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Про це він заявив під час свого першого відання Пентагону, передає "Голос Америки".

Байден дав робочій групі чотири місяці на те, щоб вона оцінила нинішню ситуацію, щоб Сполучені Штати "намітили шлях з питань, пов'язаних з Китаєм".

Президент підкреслив, що огляд, який надасть робоча група, матиме вирішальне значення у напрацюванні американської "стратегії протистояння китайській загрозі".

"Нам необхідно протистояти зростанню загроз, які створює Китай, щоб зберегти мир і захистити наші інтереси в Індо-Тихоокеанському регіоні та в усьому світі" , – сказав Байден ..

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Робоча група повинна буде підготувати свої оцінки і рекомендації з вироблення військової стратегії щодо Китаю, технологічних питань, організаційної структури і стратегії застосування збройних сил, а також про можливі альянси і двосторонні оборонні договори з Пекіном.

Байден розраховує, що цю роботу підтримають обидві партії Конгресу, а також союзники і партнери США.

Нагадаємо, голова канадської розвідки заявив, що Китай становить серйозну загрозу для Канади, оскільки його шпигуни намагаються викрасти її розробки, а китайський уряд організовує кампанії із залякування політичних опонентів-втікачів на канадській території.

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Китай США стратегія Джо Байден
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