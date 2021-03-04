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Си Цзиньпин признал США главной угрозой Китаю в мире

4 марта, 00:08

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Председатель Компартии КНР считает Америку "самым большим источником хаоса"

В ответ госсекретарю США Тони Блинкену, который назвал Китай главным геополитическим вызовом XXI века, председатель КНР Си Цзиньпин объявил Соединенные Штаты "величайшей угрозой" своей стране.

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Об этом сообщает The New York Times.

"Самым большим источником хаоса в современном мире являются Соединенные Штаты. США – самая большая угроза развитию и безопасности нашей страны", – сказал глава Коммунистической партии Китая.

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А в контексте экономических перспектив Поднебесной, Си Цзиньпин заявил, что "Восток растет, а Запад приходит в упадок".

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Заявления председателя Компартии Китая могут свидетельствовать о том, что Поднебесная постепенно отходит от удара, который по ней нанес коронавирус

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Больше о своей стратегии развития страны Си Цзиньпин, как ожидается, расскажет на Всекитайском собрании народных представителей, которое является главным законодательным органом КНР.

Напомним, что в прошлом месяце американский президент Джо Байден поручил Пентагону создать рабочую группу по пересмотру военной стратегии в отношении Китая.

Мы также писали, что, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в этом году, Байден призвал Евросоюз выступить единым фронтом с США в противостоянии Поднебесной.

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Китай США Си Цзиньпин геополитика
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