Трамп через суд намагається змусити Twitter відновити свій аккаунт

Аккаунт Трампа був видалений назавжди / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній президент США Дональд Трамп в п'ятницю попросив федерального суддю у Флориді змусити Twitter відновити його аккаунт, який компанія заблокувала в січні, пославшись на ризик підбурювання до насильства.

Про це повідомляє агентство Reuters.

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Трамп подав запит до Окружного суду США Південного округу Флориди, стверджуючи, що члени Конгресу США "змусили" Twitter тимчасово зупинити дію його облікового запису.

Twitter і кілька інших соціальних мереж заборонили Трампу користуватися своїми послугами після того, як натовп його прихильників штурмувала Капітолій 6 січня.

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У заяві адвокатів Трампа йдеться, що Twitter "володіє певною владою і контролем над політичним дискурсом в цій країні, історично безпрецедентним і глибоко небезпечним для відкритих демократичних дебатів".

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Коли аккаунт Трампа був видалений назавжди, Twitter пояснив, що твіти Трампа порушували політику платформи, яка забороняє "прославляння насильства".

Що було

До того, як профіль Трампа заблокували, у нього було більш ніж 88 млн передплатників.

У липні Трамп подав до суду на Twitter, Facebook Inc. і Google Alphabet Inc., а також їх керівників, стверджуючи, що вони незаконно замовчують консервативні точки зору.

Скандали з Трампом

Мова, швидше за все про першу розмову Володимира Зеленського з Трампом, під час якого американський лідер намагався натиснути на Україну, щоб вона відновила розслідування проти сім'ї Джо Байдена.

У липні за звинуваченням в незаконному лобіюванні інтересів ОАЕ в США і в наданні неправдивих відомостей працівникам ФБР був заарештований 74-річний мільярдер Томас Джозеф Барак-молодший – друг 45-го президента США Дональда Трампа, глава інавгураційного фонду екс-президента в 2016 році.