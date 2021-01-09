Twitter назавжди заблокував акаунт Трампа

Соціальна мережа Twitter назавжди заблокувала обліковий запис @realDonaldTrump, яким користувався президент Сполучених Штатів Дональд Трамп на своєму посту.

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Про це йдеться у блозі Twitter.

Причиною такого блокування в компанії назвали небезпеку подальшого підбурювання до насильства. Там пояснили, що підставою для побоювання стали нещодавні твіти Трампа і їх подальша інтерпретація в Мережі.

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"Після ретельного вивчення нещодавніх твітів з облікового запису @realDonaldTrump і контексту навколо них – зокрема, як вони приймаються і інтерпретуються в Twitter і за його межами – ми назавжди заблокували обліковий запис через ризик подальшого підбурювання до насильства", – йдеться в повідомленні.

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У компанії також зазначили, що ясно дали зрозуміти ще 6 січня, "в контексті жахливих подій", що подальше порушення правил призведе саме до такої реакції.

Нагадаємо, раніше соціальна мережа Twitter заморозила аккаунт чинного президента США Дональда Трампа на 12 годин, попередивши, що обліковий запис залишиться заблокованим, якщо президент не видалить три твіти. Після їх видалення акаунт Трампа розблокували.

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