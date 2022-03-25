У міністра оборони та голови розвідки РФ різко погіршилося здоров'я

Шойгу та Костюков раптово захворіли / Фото: Колаж: Сьогодні

У глав Міністерства оборони Сергія Шойгу та розвідки Росії Ігоря Костюкова різко погіршився стан здоров'я. При цьому симптоми у них однакові – дискомфорт в області серця та задишка.

Про це заявив колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Реклама

"Примітний факт, що симптоми нездужання в обох абсолютно однакові – печіння в області серця, ускладнене дихання. У Шойгу була втрата свідомості", – написав він.

Що стало причиною хвороби Шойгу та Костюкова, поки що невідомо.

Зникнення Шойгу

23 березня ЗМІ зауважили, що Шойгу перестав з'являтися у публічному просторі. Востаннє глава Міноборони був у новинах 11 березня. 18 березня Шойгу згадується у повідомленні на сайті Кремля. Згідно з повідомленням, Шойгу був на засіданні, але відео та фотографій з наради не було.

Реклама

Журналіст-міжнародник Іван Яковина заявив, що зникнення Шойгу може бути пов'язане з тим, що він не хоче застосовувати ядерну зброю.

24 березня Шойгу все-таки з'явився, він доповідав на Раді безпеки Росії про хід війни проти України. У Мережі з'явилися кадри, де Шойгу зображений на екрані монітора президента РФ Володимира Путіна під час наради. Однак у Мережі засумнівалися у справжності цих кадрів. На записі видно то чорний екран, то міністра, який сидить нерухомо.

Зі свого боку, полковник СБУ Роман Костенко заявив, що зникнення Шойгу може бути пов'язане зі звинуваченням його у провалі "військових завдань" на території України.