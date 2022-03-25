Що сталося з Шойгу та Герасимовим: пояснення полковника СБУ Костенка

Міністр оборони Росії та начальник генштабу не з'являлися на публіці із середини березня

Шойгу та Герасимов перестали приймати дзвінки. Колаж "Сьогодні"

Зникнення міністра оборони Росії Сергія Шойгу з публічного простору може бути пов'язане зі звинуваченням у його бік у провалі "військових завдань" на території України.

Про це розповів полковник СБУ Роман Костенко в інтерв'ю Володимиру Полуєву на каналі "Україна 24".

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"Втрачалися божевільні гроші на армію, спецслужби, на інформаційну війну, а коли прийшли, то отримали по зубах не від країни з найсильнішою економікою, і не від країни НАТО", – сказав Костенко.

За його словами, Росія у цій війні хотіла показати всьому світу, зокрема й Україні, що вона сильна армія, а отримала потужну відсіч від українських воїнів.

"Ми можемо сказати, що там справді щось приходить, але напевно ніхто не знає, навіть із найближчого оточення", – додав Костенко.

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Також полковник СБУ прокоментував зникнення з публічного простору начальника генштабу РФ Валерія Герасимова.

"Є така ймовірність, що Герасимов не впорався з поставленими завданнями, і його відсторонили, а на його місце поставили молодшого і амбітнішого. Якщо ми бачитимемо, що змінюється військова тактика, це означатиме, що можливо хтось інший став керувати операцією ", – додав Костенко.

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Як часто Шойгу з'являвся у ЗМІ до 11 березня

До цього події з особистою участю Шойгу проходили раз на кілька днів.

8 березня прес-служба Міноборони повідомила, що Шойгу поговорив із міністром оборони Туреччини.

4 березня на сайті повідомлялося про розмову міністра із генсеком ООН.

1 березня агенції публікували заяву Шойгу про те, що російська армія продовжить війну в Україні.

27 лютого він був присутній на зустрічі з Путіним.

24 лютого прес-служба Міноборони повідомила, що Шойгу доручив створити "безпечні коридори для українських військових, які склали зброю".

Але пропав не лише Шойгу. Після 11 березня не повідомлялося і про заходи за участю голови Генштабу Збройних Сил Росії Валерія Герасимова.

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