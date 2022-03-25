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Что произошло с Шойгу и Герасимовым: объяснение полковника СБУ Костенко

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25 марта, 05:44
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Министр обороны России и начальник генштаба не появлялись на публике с середины марта
Шойгу и Герасимов перестали принимать звонки. Коллаж "Сегодня"
Шойгу и Герасимов перестали принимать звонки. Коллаж "Сегодня"

Исчезновение министра обороны России Сергей Шойгу с публичного пространства может быть связано с обвинением в его сторону в провале "военных задач" на территории Украины.

Об этом рассказал полковник СБУ Роман Костенко в интервью Владимиру Полуеву на канале "Украина 24".

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"Тратились сумасшедшие деньги на армию, спецслужбы, на информационную войну, а когда пришли, то получили по зубах не от страны с самой сильной экономикой, и не от страны НАТО", – сказал Костенко.

По его словам, Россия в этой войне хотела показать всему миру, в том числе и Украине, что она сильная армия, а получила мощный отпор от украинских воинов.

"Мы можем сказать, что там действительно что-то приходит, но наверняка никто не знает, даже из самого их близкого окружения", – добавил Костенко.

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Также полковника СБУ прокомментировал исчезновение с публичного пространства начальника генштаба РФ Валерия Герасимова.

"Есть такая вероятность, что Герасимов не справился с поставленными задачами, и его отстранили, а на его место поставили более молодого и амбициозного. Если мы будем видеть, что меняется военная тактика, это будет означать, что возможно кто-то другой стал руководить операцией", – добавил Костенко.

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Как часто Шойгу появлялся в СМИ до 11 марта

До этого события с личным участием Шойгу проходили раз в несколько дней.

  • 8 марта пресс-служба Минобороны сообщила, что Шойгу поговорил с министром обороны Турции.
  • 4 марта на сайте сообщалось о разговоре министра с генсеком ООН.
  • 1 марта агентства публиковали заявление Шойгу о том, что российская армия продолжит войну в Украине.
  • 27 февраля он присутствовал на встрече с Путиным.
  • 24 февраля пресс-служба Минобороны сообщила, что Шойгу поручил создать "безопасные коридоры для украинских военных, сложивших оружие".

Но пропал не только Шойгу. После 11 марта не сообщалось и о мероприятиях с участием главы Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова.

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108
3
Вертолеты Вертолеты
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ББМ ББМ
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