Путін не має можливості вийти з війни з Україною – Байден

Байден оповідання про помилкові надії Путіна / Колаж "Сьогодні"

Президент РФ Володимир Путін не має можливості вийти з війни з Україною. Глава Росії помилково думав, що вторгнення призведе до розколу НАТО та ЄС. Натомість США та союзники згуртувалися та прийшли на допомогу Україні.

Про це заявив президент США Джо Байден, пише Reuters.

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На думку глави США, Путін дуже обережний, і зараз у нього немає виходу. Джо Байден зазначив, що намагається зрозуміти, як це вирішити.

США назвали брехнею та абсурдом слова Путіна на параді

Слова президента Росії Володимира Путіна на параді в Москві 9 травня про те, що країни Заходу самі винні у тому, що Росія розв'язала війну в Україні, – це брехня та абсурд.

"Припущення, що війна, яку веде президент Путін, була викликана планами Заходу, – це брехня і абсурд", – заявила представник Білого дому Джен Псакі.

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За словами Псакі, інші заяви президента РФ на параді є ще однією "версією перегляду історії, яка набула форми дезінформації". При цьому вона заявила, що це вже мало місце в російських методиках, проте зараз усі знають, якою "фабрикою дезінформації" є Путін та Кремль.

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