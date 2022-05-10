"Фабрика дезінформації": США назвали брехнею та абсурдом слова Путіна на параді

Джен Псакі прокоментувала заяви президента Росії

Джен Псакі заявила, що зараз усі знають, якою "фабрикою дезінформації" є Володимир Путін та Кремль. / Фото: Колаж: Сьогодні

Слова президента Росії Володимира Путіна на параді в Москві 9 травня про те, що країни Заходу самі винні в тому, що Росія розв'язала війну в Україні, – це брехня та абсурд.

Про це заявила представник Білого дому Джен Псакі, пише Укрінформ.

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"Фабрика дезінформації"

"Припущення, що війна, яку веде президент Путін, була викликана планами Заходу – це явна брехня і абсурд", – сказала вона.

За словами Псакі, інші заяви президента РФ на параді є ще однією "версією перегляду історії, яка набула форми дезінформації". Водночас вона заявила, що це вже мало місце в російських методиках, проте зараз усі знають, якою "фабрикою дезінформації" є Путін та Кремль.

Нагадаємо, Джен Псакі заявила, що влада РФ вже провалила всі цілі, визначені перед початком повномасштабного вторгнення в Україну, та програла війну з погляду власних уявлень про перемогу.

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