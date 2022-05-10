"Фабрика дезинформации": США назвали ложью и абсурдом слова Путина на параде

Джен Псаки прокомментировала заявления президента России

Джен Псаки заявила, что сейчас все знают, какой "фабрикой дезинформации" являются Владимир Путин и Кремль. / Фото: Коллаж: Сегодня

Слова президента России Владимира Путина на параде в Москве 9 мая о том, что страны Запада сами виноваты в том, что Россия развязала войну в Украине, – это ложь и абсурд.

Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки, пишет Укринформ.

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"Фабрика дезинформации"

"Предположение, что война, которую ведет президент Путин, была вызвана планами Запада, – это явная ложь и абсурд", – сказала она.

По словам Псаки, другие заявления президента РФ на параде представляют собой еще одну "версию пересмотра истории, которая приняла форму дезинформации". При этом она заявила, что это уже имело место в российских методиках, однако сейчас все знают, какой "фабрикой дезинформации" являются Путин и Кремль.

Напомним, Джен Псаки заявила, что власти РФ уже провалили все цели, определенные перед началом полномасштабного вторжения в Украину, и проиграли войну с точки зрения собственных представлений о победе.

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