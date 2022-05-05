Зашморг для Росії: США займуться викачуванням "мізків", а Франція – підключенням Індії до санкцій

У цій війні у Байдена своє завдання, у Макрона - своє / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Західні політики всебічно підходять до затягування зашморгу на шиї Росії, мета якого – максимум зміна правлячого режиму в цій країні. На даний момент, крім бажання позбавити її ринку збуту нафти та газу (а нафтогазові доходи дають більше третини всіх доходів у російську бюджетну систему), у країнах думають, як залишити агресора без цінних робочих ресурсів.

Сайт "Сьогодні" розглянув, які ще сюрпризи варто очікувати Москві.

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Боротьба за уми

Як повідомляє американський телеканал CNN, президент США Джозеф Байден попросив Конгрес внести зміни до Закону про імміграцію та громадянство, щоб полегшити отримання віз на роботу в країні високоосвіченим росіянам. У разі прийняття поправки, оновлений закон дозволить росіянам з магістерським або докторським ступенем у галузі науки, технології, інженерії та математики подавати заяву на отримання візи без наявності роботодавця в США.

Вашингтон цікавлять фахівці у таких галузях:

аеродинаміка гіперзвукових швидкостей,

передові технології атомної енергетики,

сучасні технології ракетних двигунів,

спрямована енергія,

штучний інтелект,

кібербезпека,

космічні технології та системи.

Зазначається, що закон "допоможе США залучити та утримати російські STEM таланти та зменшити інноваційний потенціал Росії, приносячи користь нацбезпеці США".

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Ще не кінець

Після того, як 4 травня Євросоюз і Великобританія оголосили про додаткові санкції щодо Росії, Байден заявив, що і його країна готова продовжити тиснути на російську економіку.

"Ми завжди відкриті для додаткових санкцій. Цього тижня я поговорю з членами G7 про те, що ми збираємося робити чи не робити", – відповів господар Білого дому журналістам на брифінгу.

У Євросоюзі також готові рухатися далі, бо до Росії так і не дійшло, що потрібно зробити, щоб зупинити санкційний маховик.

За даними агенції Bloomberg, Євросоюз додасть до шостого пакету санкцій заборону на угоди з нерухомістю з громадянами Росії, резидентами та організаціями із РФ. Пропозиція Єврокомісії передбачає заборону на продаж або передачу "прав власності на нерухоме майно, розташоване на території країн ЄС, або паїв у колективних інвестиційних фондах, які надають доступ до такого нерухомого майна". Щоправда, заборона не торкнеться росіян, які мають громадянство чи вид на проживання в якійсь із країн ЄС чи Швейцарії.

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Свої санкції розробляє Канада. На етапі другого читання в Палаті громад і третього – в Сенаті Канади знаходяться два законопроекти, які дозволять передавати заморожені активи РФ на потреби країн, що постраждали від її дій, та їхніх громадян.

В одному з документів сказано: " дозволено виділення конфіскованих коштів на відновлення іноземної держави, яка постраждала від серйозного порушення міжнародного миру та безпеки; відновлення міжнародного миру та безпеки; компенсації жертвам серйозного порушення міжнародного миру та безпеки, грубих та систематичних порушень прав людини або актів серйозної корупції ...".

Індія

Ряд американських експертів відзначають, що без азіатських санкцій не вдасться швидко обрушити російську економіку. А азіатські країни не поспішають відмовлятися від вигідних контрактів із Росією, яка змушена скидати ціни на свої товари, аби хоч щось продати.

Наприклад, в день оголошення про ще не прийняте ЄС нафтове ембарго американська газета The Economic Times повідомила, що Індія шукає можливості закуповувати російську нафту за ціною, нижчою за 70 доларів за барель. При цьому ринкова ціна сьогодні становить 105-107 доларів за барель залежно від марки нафти.

Співрозмовники видання зазначають, що якщо Росія погодиться на такі ціни, індійські державні нафтопереробні заводи можуть отримувати близько 15 млн. барелів на місяць – 10% від загального обсягу імпорту.

Зірвати цю угоду та переманити на бік ЄС Індію у ці дні намагається президент Франції Еммануель Макрон.

Макрон упевнений, що йому вдасться підключити Індію до компанії проти Росії / Фото Reuters

Як повідомляє британське видання The Guardian, під час візиту до Парижа прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді французький лідер доніс гостю всі загрози, які несе Росія як для Європи, так і для Азії також. "Франція хоче допомогти індійцям диверсифікувати свої постачання від російської зброї та енергоносіїв. Ціль не в тому, щоб залишити індійців без виходу, а в тому, щоб запропонувати рішення", – зазначає видання.

Зокрема, Нью-Делі "купуватимуть" вигідними контрактами на підводні човни та сучасні винищувачі, що Росія дати не може.

Відповідь Москви

Замість припинення військових дій і таким чином зупинення введення чергових санкцій у Кремлі штампують свої. Так, у відповідь на 6-й пакет санкцій від ЄС Росія скасувала безвізовий в'їзд для власників диппаспортів практично всіх європейських країн.

Згідно повідомленню МЗС Росії , безвізового режиму позбулися дипломати, а також спрощеного оформлення віз – члени офіційних делегацій, урядів, парламентів, судових органів та журналістів ЄС, Данії, Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії.

Ситуація із санкціями