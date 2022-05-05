Удавка для России: США займутся выкачкой "мозгов", а Франция – подключением Индии к санкциям

В этой войне у Байдена своя задача, у Макрона - своя / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Западные политики всесторонне подходят к затягиванию удавки на шее России, максимум-цель которой смена правящего режима в этой стране. На данный момент помимо желания лишить ее рынка сбыта нефти и газа (а нефтегазовые доходы дают больше трети всех доходов в российскую бюджетную систему), на Западе думают, как оставить агрессора без ценных рабочих ресурсов.

Сайт "Сегодня" рассмотрел, какие еще сюрпризы стоит ожидать Москве.

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Борьба за умы

Как сообщает американский телеканал CNN,президент США Джозеф Байден попросил Конгресс внести изменения в Закон об иммиграции и гражданстве, чтобы облегчить получение виз на работу в стране высокообразованным россиянам. В случае принятия поправки, обновленный закон позволит россиянам с магистерской или докторской степенью в области науки, технологии, инженерии и математики, подавать заявление на получение визы без наличия работодателя в США.

Вашингтон интересуют специалисты в таких областях:

аэродинамика гиперзвуковых скоростей,

передовые технологии атомной энергетики,

современные технологии ракетных двигателей,

направленная энергия,

искусственный интеллект,

кибербезопасность,

космические технологии и системы.

Отмечается, что закон "поможет США привлечь и удержать российские STEM таланты и уменьшить инновационный потенциал России, принося пользу нацбезопасности США".

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Еще не конец

После того, как 4 мая Евросоюз и Великобритания объявили о дополнительных санкциях в отношении России, Байден заявил, что и его страна готова продолжить давить на российскую экономику.

"Мы всегда открыты для дополнительных санкций. На этой неделе я поговорю с членами G7 о том, что мы собираемся делать или не делать", — ответил хозяин Белого дома журналистам на брифинге.

В Евросоюзе также готовы двигаться дальше, потому что до России так и не дошло, что необходимо сделать, чтобы остановить санкционный маховик.

По данным агентство Bloomberg, Евросоюз добавит к шестому пакету санкций запрет на сделки с недвижимостью с гражданами России, резидентами и организациями из РФ. Предложение Еврокомиссии предусматривает запрет на продажу или передачу "прав собственности на недвижимое имущество, расположенное на территории стран ЕС, или паев в коллективных инвестиционных фондах, предоставляющих доступ к такому недвижимому имуществу". Правда, запрет не коснется россиян, имеющих гражданство или вид на жительство в какой-либо из стран ЕС или в Швейцарии.

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Свои санкции разрабатывает и Канада. На этапе второго чтения в Палате общин и третьего – в Сенате Канады находятся два законопроекта, которые позволят передавать замороженные активы РФ на нужды пострадавших от ее действий стран и их граждан.

В одном из документов сказано: "разрешено выделение конфискованных средств на восстановление иностранного государства, пострадавшего от серьезного нарушения международного мира и безопасности; восстановление международного мира и безопасности; компенсации жертвам серьезного нарушения международного мира и безопасности, грубых и систематических нарушений прав человека или актов серьезной коррупции...".

Индия в засаде

Ряд американских экспертов отмечают, что без азиатских санкций не удастся быстро обрушить российскую экономику. А азиатские страны не спешат отказываться от выгодных контрактов с Россией, которая вынуждена сбрасывать цены на свои товары, чтобы хоть что-то продать.

Например, в день объявления о еще окончательно не принятом ЕС нефтяном эмбарго американская газета The Economic Times сообщила, что Индия ищет возможности закупать российскую нефть по цене ниже 70 долларов за баррель. При этом рыночная цена сегодня 105-107 долларов за баррель в зависимости от марки нефти.

Собеседники издания отмечают, что если Россия согласится на такие цены, индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы могут получать около 15 млн баррелей в месяц – 10% от общего объема импорта.

Сорвать эту сделку и переманить на сторону ЕС Индию в эти дни пытается президент Франции Эммануэль Макрон.

Макрон уверен, что ему удастся подключить Индию к компании против России / Фото Reuters

Как сообщает британское издание The Guardian, во время визита в Париж премьер-министра Индии Нарендра Моди французский лидер донес гостю все угрозы, которые несет Россия не только для Европы, но и для Азии также.

"Франция хочет помочь индийцам диверсифицировать свои поставки от российского оружия и энергоносителей. Цель не в том, чтобы оставить индийцев без выхода, а в том, чтобы предложить решения", – отмечает издание.

В частности, Нью-Дели будут "покупать" выгодными контрактами на подлодки и современные истребители, что Россия дать не может.

Ответ Москвы

Вместо того, чтобы прекратить военные действия и таким образом остановить введение очередных санкций в Кремле штампуют свои. Так в ответ на 6-й пакет санкций от ЕС Россия отменила безвизовый въезд для обладателей диппаспортов практически всех европейских стран.

Согласно сообщению МИД России, безвизового режима лишились дипломаты, а также упрощенного оформления виз – члены официальных делегаций, правительств, парламентов, судебных органов и журналистов из ЕС, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.

Ситуация с санкциями