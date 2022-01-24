Нова Чечня: Джонсон напророкував Росії великі проблеми в Україні

Борис Джонсон. Фото: колаж "Сьогодні"
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що можлива ескалація російської агресії навколо України буде болючою та кривавою, а також може стати "новою Чечнею" для РФ.
Про це повідомляє РІА Новини .
"Ми повинні донести повідомлення, що вторгнення в Україну буде хворобливою, кривавою справою. Вкрай важливо, щоб люди в Росії розуміли, що це може стати новою Чечнею" – сказав Джонсон.
Він зазначив, що був в Україні кілька разів і трохи знає українців – вони боротимуться.
Джонсон висловив надію, що у Кремлі це розуміють. За його словами, робота Британії – гарантувати, щоб друзі та партнери, зокрема у Європі, підготували пакет жорстких санкцій.
"Це не означає, що вторгнення необоротне, здоровий глузд ще може переважати, але Велика Британія очолює роботу з розробки пакету економічних санкцій і допомагає Україні захистити себе, постачаючи їм озброєння", – підсумував він.
Загроза вторгнення РФ в Україну
- Зараз поблизу кордонів України Росія розмістила приблизно 100-тисячну армію, а днями "несподівано" розпочала нові військові навчання. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ .
- У міністерстві закордонних справ Британії заявили, що Росія хоче привести до влади в Україні колишнього депутата Євгена Мураєва на тлі планів вторгнення в країну. Там також зазначили, що Росія має знизити ескалацію, покласти край своїм кампаніям агресії та дезінформації та піти шляхом дипломатії.
- Крім того, джерело, знайоме з даними британської та американської розвідки, підтвердило, що США мають такі ж докази, як і Велика Британія, щодо змови Росії.
- Крім того, ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав українську владу та опозицію не ігнорувати загрозу вторгнення Росії та об'єднатися задля захисту країни. Він зазначив, що "біля наших кордонів шаленіє скажений собака путінського режиму".
- А CNN дізналися, як Росія почне бойові дії в Україні. За їхніми даними, війська зайдуть під чужим прапором.