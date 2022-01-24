Новая Чечня: Джонсон напророчил России большие проблемы в Украине

Борис Джонсон. Фото: коллаж "Сегодня"
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что возможная эскалация российской агрессии вокруг Украины будет болезненной и кровавой, а также может стать "новой Чечней" для РФ.
Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы должны донести сообщение, что вторжение в Украину будет болезненным, кровавым делом. Крайне важно, чтобы люди в России понимали, что это может стать новой Чечней", – сказал Джонсон.
Он отметил, что был в Украине несколько раз и немного знает украинцев – они будут бороться.
Джонсон выразил надежду, что в Кремле это понимают. По его словам, работа Британии – гарантировать, чтобы друзья и партнеры, в частности в Европе, подготовили пакет жестких санкций.
"Это не значит, что вторжение необратимо, здравый смысл еще может преобладать, но Великобритания возглавляет работу по разработке пакета экономических санкций и помогает Украине защитить себя, поставляя им вооружение", – подытожил он.
Угроза вторжения РФ в Украину
- Сейчас вблизи границ Украины Россия разместила примерно 100-тысячную армию, а на днях "неожиданно" начала новые военные учения. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.
- В министерстве иностранных дел Британии заявили, что Россия хочет привести к власти в Украине бывшего депутата Евгения Мураева на фоне планов по вторжению в страну. Там также отметили, что Россия должна снизить эскалацию, положить конец своим кампаниям агрессии и дезинформации и пойти по пути дипломатии.
- Кроме того, источник, знакомый с данными британской и американской разведки, подтвердил, что у США есть такие же доказательства, как и у Великобритании, относительно заговора России.
- Кроме того, экс-министр внутренних дел Арсен Аваков призвал украинскую власть и оппозицию не игнорировать угрозу вторжения России и объединиться ради защиты страны. Он отметил, что "у наших границ неистовствует бешеная собака путинского режима".
- А CNN узнали, как Россия начнет боевые действия в Украине. По их данным, войска зайдут под чужим флагом.