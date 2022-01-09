Україна вивозить людей із Казахстану – чи є шанс на виліт із Алмати

На даний момент аеродром Алмати зайнятий російськими військовими, а аеропорт розгромлений / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Україна почала вивозити своїх громадян із охопленого протестами та заворушеннями Казахстану. Обнадійливу новину повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Твіттері.

Що відомо

"Рейсовий літак із Нур-Султана із 33-ма українцями невдовзі сяде у Києві. Наступні рейси з цього міста заплановані на 13 і 16 січня. Працюємо над організацією повернення решти українців, які звернулися по допомогу, особливо в Алмати. Україна не кидає своїх, це непорушний принцип", – повідомив Кулеба.

Реклама

Раніше МЗС України повідомило, що загиблих, постраждалих чи затриманих громадян України під час масових протестів у Казахстані немає. Наразі найбільша кількість наших співвітчизників знаходиться в Алмати – 116 і частина з них хоче повернутись додому.

Обстановка в Алмати

За даними журналістів ТАРС, 9 січня увечері військові почали посилено патрулювати вулиці Алмати. "Настільки масово це відбувається вперше за останні дні. На всіх вулицях міста зустрічаються по дві-три вантажівки з десятками військових, у всіх них гвинтівки в руках напоготові. За допомогою ліхтариків вони ретельно переглядають узбіччя", – розповів журналіст.

Влада Казахстану поки не повідомляє, коли відкриє аеропорт Алмати для цивільних рейсів. 9 січня поступово відновлювалося цивільне авіасполучення зі столицею Нур-Султан.

Реклама

Зате Міноборони РФ повідомило, що аеродроми Алмати та Жетиген продовжують приймати літаки військово-транспортної авіації з російським військовим контингентом.

Також стало відомо, що під час заворушень в Алмати загинула ще одна дитина, жертвами січневих подій стали двоє неповнолітніх. Про це повідомила Аружан Саїн, уповноважена із прав дітей. 7 січня автомобіль з пасажирами обстріляли на перехресті, внаслідок чого загинула чотирирічна дівчинка. Ще одна дівчинка, що була в машині, учениця 9-го класу, знаходиться в реанімації.

Реклама

Штаб боротьби із заворушеннями повідомив, що в Алмати силовиками взяті під контроль резиденція президента, акімат, площа, Думан, район "Карсіті", Ауезовський та Науризбайський райони. Затримано 852 особи за підозрою в участі у масових заворушеннях. У них виявили 18 одиниць вогнепальної зброї та близько 1 тисячі боєприпасів, повідомила місцева агенція KazTag.

Ситуація