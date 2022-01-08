Стрілянина, блокпости та закритий аеропорт – очевидці розповідають про ситуацію в Алмати

Влада не повідомляє точних даних про жертв і коли відкриється аеропорт

В'їзди в Алмати перекриті блокпостами / Фото ТАСС та Reuters / Колаж "Сьогодні"

З Казахстану надходять суперечливі відомості про ситуацію в Алмати. За офіційними даними, колишня столиця країни знаходиться під повним контролем урядових сил, місто повністю оточене блокпостами військових. Проте журналісти продовжують повідомляти, що в Алмати досі чути стрілянину.

Про це, зокрема, повідомляють журналісти російського агентства ТАРС і телеканалу "Дощ" .

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Очима журналістів

Команда телеканалу "Дощ" знімала біля моргу, де стоять десятки людей в очікуванні відомостей про своїх рідних. "До моргу приїхала поліція на службовому автомобілі, люди, що охороняють морг, навели на поліцейських зброю і зажадали опустити автомати, ті підкорилися. Охорона моргу почала стріляти у повітря, а потім по асфальту та під ноги журналістам. Люди, що зібралися біля моргу, почали поводитися агресивно і загрожувати журналістам", – повідомили журналісти.

Співробітник російського видання "Можемо пояснити", що знаходиться на місці подій, заявляє, що влада Казахстану, як і раніше, не контролює ситуацію в Алмати.

"Нацгвардія контролює тільки центральну площу біля будівлі міського акімату, що вигоріла, і тліючої адміністрації президента. Військові стріляють у повітря з 20-міліметрової гармати БТР, щоб розганяти жителів, які періодично збираються подивитися на руїни. Журналісти, які прибули у п'ятницю до міста, за весь день не зустріли жодних мітингувальників чи людей з вогнепальною зброєю. По всьому місту — десятки спалених автомобілів поліції та армії, у багатьох досі трупи людей. Їх ніхто не прибирає ", — написав у своєму репортажі Василь Крестьянінов.

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Засновник Masa.media та опозиційного руху Oyan Асем Жапішева написала, що в Алмати дуже складна ситуація, без кінця стріляють.

"Щодо російських військ, я думаю Токаєв не дурень і розуміє, наскільки це великий тригер для народу, і це викличе ще більшу реакцію у відповідь. Навіть ті люди, які сидять по хатах, вийдуть, якщо російські війська почнуть ходити вулицями. У будь-якому разі це зміна парадигми. Зараз якщо російські політтехнологи присядуть на вуха Токаєву, то буде дуже серйозне закручування гайок. І я б хотіла з оптимізмом дивитися на майбутнє, але поки що, за всією інформацією, цього немає. Я дуже сподіваюся, що не права", — наголосила Асем.

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Аеропорт

Термін відкриття міжнародного аеропорту другого міста Казахстану Алмати поки що не визначено.

"Міжнародний аеропорт Алмати закрито на невизначений строк. Про це повідомили у прес-службі повітряної гавані" , — про це повідомив "Інтерфакс" із посиланням на місцеві ЗМІ.

Раніше була інформація, що аеропорт буде закрито до 10 січня. За даними держтелеканалу "Хабар 24", зараз аеродром Алмати використовується для прийняття літаків із військовими країн ОДКБ.

Ситуація