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Військові не виконали наказ: у Казахстані заявили про держзраду

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7 січня, 23:17
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Токаєв наказав повністю оточити аеропорт, але звідти вилетів літак Назарбаєва
Де зараз знаходиться Назарбаєв, достеменно невідомо. Але Лукашенко з ним поговорив / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
Де зараз знаходиться Назарбаєв, достеменно невідомо. Але Лукашенко з ним поговорив / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

У Казахстані з'явилося повідомлення, що ніхто не давав наказу відкривати повітряний простір для літаків колишнього президента країни Нурсултана Назарбаєва. Ці повідомлення супроводжуються позначенням "держзрада".

Про це повідомило Державне телебачення Казахстану " Хабар 24" .

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Що відомо

Повідомляється, що хтось із силовиків випустив Назарбаєва та олігархів із країни, коли чинний президент Касим-Жомарт Токаєв наказав повністю оточити аеропорт. Цей момент отримав позначення "держзрада у вищому керівництві".

Далі судячи із повідомлення, аеропорт Алмати навмисно залишили правоохоронці.

"За 40 хвилин до нападу на аеропорт Алмати було дано команду повністю зняти оточення. Це була змова у верхівці правоохоронних органів. Захоплення управління Комітету національної безпеки в Алмати стало результатом державної зради у вищому керівництві правоохоронних органів", йдеться у повідомленні.

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Пропажа Назарбаєва

Сам Назарбаєв, який за рішенням Токаєва 5 січня у розпал протестів був позбавлений почесної посади голови Ради безпеки Республіки Казахстан, жодних заяв не робить. Точне його місцезнаходження невідоме.

Однак, як повідомляє "Інтерфакс", із ним вдалося поговорити самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенко. Під час розмови, як повідомила пресслужба Лукашенка, співрозмовники докладно обговорили стан справ у Казахстані. Більше подробиць нема.

За непідтвердженими даними, у Дубаї був затриманий племінник Назарбаєва. Це міг бути колишній перший заступник голови Комітету національної безпеки Казахстану Самат Абіш. Раніше з'явилася інформація, що його затримали в Алмати. Через добу пресслужба Комітету нацбезпеки спростувала факт арешту Абіша у Алмати. Підтвердження чи спростування інциденту у Дубаї немає.

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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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