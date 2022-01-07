Військові не виконали наказ: у Казахстані заявили про держзраду

Токаєв наказав повністю оточити аеропорт, але звідти вилетів літак Назарбаєва

Де зараз знаходиться Назарбаєв, достеменно невідомо. Але Лукашенко з ним поговорив / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

У Казахстані з'явилося повідомлення, що ніхто не давав наказу відкривати повітряний простір для літаків колишнього президента країни Нурсултана Назарбаєва. Ці повідомлення супроводжуються позначенням "держзрада".

Про це повідомило Державне телебачення Казахстану " Хабар 24" .

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Що відомо

Повідомляється, що хтось із силовиків випустив Назарбаєва та олігархів із країни, коли чинний президент Касим-Жомарт Токаєв наказав повністю оточити аеропорт. Цей момент отримав позначення "держзрада у вищому керівництві".

Далі судячи із повідомлення, аеропорт Алмати навмисно залишили правоохоронці.

"За 40 хвилин до нападу на аеропорт Алмати було дано команду повністю зняти оточення. Це була змова у верхівці правоохоронних органів. Захоплення управління Комітету національної безпеки в Алмати стало результатом державної зради у вищому керівництві правоохоронних органів", йдеться у повідомленні.

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Пропажа Назарбаєва

Сам Назарбаєв, який за рішенням Токаєва 5 січня у розпал протестів був позбавлений почесної посади голови Ради безпеки Республіки Казахстан, жодних заяв не робить. Точне його місцезнаходження невідоме.

Однак, як повідомляє "Інтерфакс", із ним вдалося поговорити самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенко. Під час розмови, як повідомила пресслужба Лукашенка, співрозмовники докладно обговорили стан справ у Казахстані. Більше подробиць нема.

За непідтвердженими даними, у Дубаї був затриманий племінник Назарбаєва. Це міг бути колишній перший заступник голови Комітету національної безпеки Казахстану Самат Абіш. Раніше з'явилася інформація, що його затримали в Алмати. Через добу пресслужба Комітету нацбезпеки спростувала факт арешту Абіша у Алмати. Підтвердження чи спростування інциденту у Дубаї немає.

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Ситуація