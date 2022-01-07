Назарбаєв з родиною терміново залишили Казахстан – ЗМІ

Днями експрезидента Казахстану позбавили посади голови Ради безпеки

Нурсултан Назарбаєв. Фото: колаж "Сьогодні"

Перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв та його дочки зі своїми родинами залишили Казахстан, у країні залишається лише старший брат Болат Назарбаєв.

Про це повідомляє Orda.kz.

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Назарбаєв обіймав посаду президента Казахстану майже 30 років і залишив його у березні 2019 року. Після цього він став довічний глава Ради безпеки Казахстану і голова правлячої партії "Нур Отан", а на його честь перейменували столицю республіки Астану — вона отримала назву Нур-Султан.

5 січня колишнього президента Казахстану позбавили посади голови Ради безпеки. Його місце посів теперішній лідер країни Касим-Жомарт Токаєв. Також протестувальники намагалися знести його пам'ятник.

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