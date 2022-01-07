Назарбаєв з родиною терміново залишили Казахстан – ЗМІ

Перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв та його дочки зі своїми родинами залишили Казахстан, у країні залишається лише старший брат Болат Назарбаєв.
Про це повідомляє Orda.kz.
Назарбаєв обіймав посаду президента Казахстану майже 30 років і залишив його у березні 2019 року. Після цього він став довічний глава Ради безпеки Казахстану і голова правлячої партії "Нур Отан", а на його честь перейменували столицю республіки Астану — вона отримала назву Нур-Султан.
Далі по темі
5 січня колишнього президента Казахстану позбавили посади голови Ради безпеки. Його місце посів теперішній лідер країни Касим-Жомарт Токаєв. Також протестувальники намагалися знести його пам'ятник.
Протести у Казахстані
- У Казахстані 2 січня розпочалися акції протесту через дворазове підвищення цін на пальне. Після трьох днів демонстрацій президент країни Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку уряд, ввів державне регулювання цін та оголосив режим НС у трьох регіонах, проте протести тривали.
- В Алмати – найбільшому місті та першій столиці країни – увечері 4 січня та в ніч на 5-те сталися зіткнення мітингувальників з силовиками, поліція застосувала газ та світлошумові гранати.
- До того ж, протести в Казахстані переросли у криваву стрілянину, а військових взяли в полон.
- Токаєв покликав до Казахстану війська ОДКБ для придушення протестів. Він заявив, що погроми влаштовують терористичні банди, які проходили підготовку за кордоном. ОДКБ почала розглядати запит Казахстану.
- Водночас, під час звільнення від протестувальників аеропорту Алмати загинули двоє військовослужбовців збройних сил Казахстану.
- 6 січня російські війська прибули до Казахстану. За даними ЗМІ, Росія відправила до Казахстану на придушення протестів військові формування, які брали участь у військових діях на Донбасі та в Криму.