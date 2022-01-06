Путін відправив до Казахстану елітні спецзагони, які захопили Крим та ОРДЛО

За даними ЗМІ, Росія відправила до Казахстану на придушення протестів воєнізовані формування, які брали участь у військових діях на Донбасі та під час окупації Криму.
Про це, зокрема, повідомляє агентство InformNapalm.
Що відомо
"Згідно з розслідуваннями міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm, всі ці підрозділи РФ брали участь в агресії проти України не лише в ході операції із захоплення та окупації Криму, але й у бойових діях на Донбасі", – сказано в публікації агентства.
Далі по темі
InformNapalm повідомляє, що в Казахстан перекинути з Росії:
- 98-а дивізія ВДВ (в/ч 65451). Зі складу дивізії в Україні були помічені військовослужбовці 217-го парашутно-десантного полку (в/ч 62295) та 331-го парашутно-десантного полку (в/ч 71211).
- 45 ОБрСПН (в/ч 28337). Цікаво, що у 2014 році 45-й окремий полк ВДВ було розгорнуто до бригади з метою загального збільшення чисельності повітряно-десантних військ РФ.
За даними російської радіостанції Ехо Москви", до Казахстану відправлено 45-у бригаду ВДВ. За спиною якої:
- 1-а Чеченська війна (9 грудня 1994 – 31 серпня 1996);
- 2-я Чеченська війна (7 серпня 1999 – 16 квітня 2009);
- захоплення Південної Осетії (Грузія, 2008);
- окупація Криму (Україна, 2014 рік);
- Сирія ( введення військ Росії , 2015 рік).
Ситуація
5 січня, не бажаючи йти на переговори з протестувальниками, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв покликав до Казахстану війська ОДКБ для придушення протестів.
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що відпускати Казахстан не можна. Інакше буде як із Україною.
У свою чергу, РФ нібито поставила чотири умови допомоги. Звичайно, ці умови не афішуються широкому загалу.
Вранці 6 грудня у Казахстан розпочали прибувати російські військові в рамках допомоги дружній державі з Організації Договору про колективну безпеку ( ОДКБ ).