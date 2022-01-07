Военные не выполнили приказ: в Казахстане заявили о госизмене

В Казахстане появилось сообщение, что никто не давал приказа открывать воздушное пространство для самолетов бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева. Эти сообщения сопровождаются обозначением "госизмена".
Об этом сообщило Государственное телевидение Казахстана "Хабар 24".
Что известно
Сообщается, что кто-то из силовиков выпустил Назарбаева и олигархов из страны, когда действующий президент Касым-Жомарт Токаев приказал полностью оцепить аэропорт. Этот момент получил обозначение "Госизмена в высшем руководстве".
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Далее, судя по сообщению, аэропорт Алматы намеренно оставили правоохранители.
"За 40 минут до нападения на аэропорт Алматы была дана команда полностью снять оцепление. Это был заговор в верхушке правоохранительных органов. Захват управления Комитета национальной безопасности в Алматы стало результатом государственной измены в высшем руководстве правоохранительных органов", говорится в сообщении.
Пропажа Назарбаева
Сам Назарбаев, который по решению Токаева 5 января в разгар протестов был лишен почетного поста председателя Совета безопасности Республики Казахстан, никаких заявлений не делает. Точное его местопребывание неизвестно.
Однако, как сообщае "Интерфакс", с ним удалось поговорить самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко. В ходе разговора, как сообщила пресс-служба Лукашенко, собеседники подробно обсудили положение дел в Казахстане. Больше подробностей нет.
По неподтвержденным данным, в Дубае был задержан племянник Нурсултана Назарбаева. Это мог быть бывший первый заместитель председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Самат Абиш. Ранее появилась информация, что он был задержан в Алматы. Через сутки пресс-служба Комитета нацбезопасности опровергла факт ареста Абиша в Алматы. Подтверждений или опровержений по инциденту в Дубае нет.
Ситуация
- В Казахстане 2 января начались акции протеста из-за двукратного повышения цен на топливо. После трех дней демонстраций президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, ввел государственное регулирование цен и объявил режим ЧП в трех регионах, однако протесты продолжились.
- Буквально через день протесты переросли в кровавую стрельбу, а военных взяли в плен.
- В Алматы протестующие захватили аэропорт, при его освобождении погибли двое военнослужащих вооруженных сил Казахстана.