Підозрюють у держзраді. У Казахстані заарештували ексголову Комітету нацбезпеки та разом із ним ще групу осіб

Разом із Каримом Масимовим заарештовані ще кілька високопосадовців. У країні розпочинаються репресії

Влада Казахстану вживає екстрених заходів, щоб ліквідувати в країні масові заворушення. Низка високопоставлених у минулому діячів вже зазнали репресій.

До таких неблагонадійних потрапив і колишній голова Комітету національної безпеки Казахстану Карім Масімов. Його заарештували у своєму будинку ще 6 січня, проте про це пресслужба КНБ повідомила лише сьогодні, 8 січня.

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"6 січня поточного року Комітетом національної безпеки розпочато досудове розслідування за фактом державної зради за статтею 175 частини 1 Кримінального кодексу Республіки Казахстан.

Цього ж дня за підозрою у скоєнні цього злочину затримані та запроваджені в ізолятор тимчасового тримання колишній голова КНБ Карим Масімов та інші особи. Інша інформація на користь слідства розголошенню не підлягає", – пояснили ситуацію в пресслужбі КНБ.

У Казахстані вже сьомий день тривають масові заворушення. Країни ОДКБ (де головну скрипку грає Росія) направили на допомогу Алмати військові контингенти.