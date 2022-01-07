Армія РФ не піде з Казахстану: названо причину

Військовий експерт оцінив ситуацію з місією ОДКБ у Казахстані

РФ може створити військову базу на території космодрому. Фото: колаж "Сьогодні"

Полковник СБУ у відставці та військовий експерт Олег Старіков вважає, що російські війська, які прибули до Казахстану в рамках місії ОДКБ, звідти вже не підуть.

Таку думку він висловив в ефірі телеканалу "Україна 24".

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"У них (у Казахстані – Ред.) є такі серйозні об'єкти, як космодром Байконур, куди вкладено, починаючи з Радянського союзу по теперішній час, трильйони доларів. Російська Федерація ніколи у жодному разі не віддасть цей космодром нікому", – сказав Старіков, додавши, що Росія не хоче втратити статус космічної держави.

Крім того, на думку експерта, РФ може створити військову базу на території космодрому, розпочавши посилення охорони стратегічно важливих об'єктів.

Нагадаємо, надзвичайний та повноважний посол Республіки Казахстан в Україні Дархан Калєтаєв заявив, що сили ОДКБ вийдуть із країни, як тільки їх про це попросять.

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