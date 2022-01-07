Військових ОДКБ у Казахстані очолив генерал, який встиг засвітитися у Криму

Місію Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) у Казахстані очолив російський генерал Андрій Сердюков. Він у 2014 році організував та очолив військову операцію із захоплення Криму.
Про це повідомляє РІА Новини.
"Керівати діями миротворчих сил ОДКБ у Республіці Казахстан призначено командувача Повітряно-десантними військами генерал-полковника Андрія Сердюкова", – повідомив офіційний представник Міноборони Росії Ігор Конашенков.
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Зазначимо, Сердюков брав участь у захопленні Криму у 2014 році, на той момент він був начальником штабу та першим заступником командувача військ Південного військового округу РФ. Російські ЗМІ зазначають, що саме Сердюков організував та очолив "спеціальну операцію" у Криму навесні 2014 року.
Протести у Казахстані
- У Казахстані 2 січня розпочалися акції протесту через дворазове підвищення цін на пальне. Після трьох днів демонстрацій президент країни Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку уряд, ввів державне регулювання цін та оголосив режим НС у трьох регіонах, проте протести тривали.
- В Алмати – найбільшому місті та першій столиці країни – увечері 4 січня та в ніч на 5-те сталися зіткнення мітингувальників з силовиками, поліція застосувала газ та світлошумові гранати.
- До того ж, протести в Казахстані переросли у криваву стрілянину, а військових взяли в полон.
- Токаєв покликав до Казахстану війська ОДКБ для придушення протестів. Він заявив, що погроми влаштовують терористичні банди, які проходили підготовку за кордоном. ОДКБ почала розглядати запит Казахстану.
- Водночас, під час звільнення від протестувальників аеропорту Алмати загинули двоє військовослужбовців збройних сил Казахстану.
- 6 січня російські війська прибули до Казахстану. За даними ЗМІ, Росія відправила до Казахстану на придушення протестів військові формування, які брали участь у військових діях на Донбасі та в Криму.