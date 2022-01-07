Переговорів не буде: Токаєв заявив про план "вбити всіх"

Президент Казахстану пояснив, як вчинить із озброєними протестувальниками

У Казахстані 2 січня розпочалися акції протесту. Колаж "Сьогодні"

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що влада не вестиме переговорів з демонстрантами зі зброєю.

Про це він повідомив у своєму Twitter англійською мовою.

Реклама

Заява президента Казахстану

"Вони били та вбивали поліцейських та молодих солдатів, підпалювали адміністративні будівлі, грабували приватні будинки та магазини, вбивали звичайних громадян, ґвалтували молодих жінок. На мою думку – жодних переговорів з терористами, ми повинні їх вбивати", – написав Токаєв.

Вони були beating and killing policemen and young soldiers, putting fire at administrative buildings, looting private premises and shops, killing secular citizens, raping young women. У мій basic view: no talks with the terrorists, we must kill them. - Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) January 7, 2022

Президент Казахстану Токаєв стверджує , що на Алмати було щонайменше шість хвиль атак. З його слів, учасників було 20 тисяч. Багато хто з них говорив не казахською мовою.

Реклама

Токаєв переконаний, що "Казахстан зіткнувся з добре підготовленими та скоординованими виконавцями та терористичними групами, які пройшли підготовку за межами країни".

Ситуація