Переговорів не буде: Токаєв заявив про план "вбити всіх"

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що влада не вестиме переговорів з демонстрантами зі зброєю.
Про це він повідомив у своєму Twitter англійською мовою.
Заява президента Казахстану
"Вони били та вбивали поліцейських та молодих солдатів, підпалювали адміністративні будівлі, грабували приватні будинки та магазини, вбивали звичайних громадян, ґвалтували молодих жінок. На мою думку – жодних переговорів з терористами, ми повинні їх вбивати", – написав Токаєв.
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Вони були beating and killing policemen and young soldiers, putting fire at administrative buildings, looting private premises and shops, killing secular citizens, raping young women. У мій basic view: no talks with the terrorists, we must kill them.- Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) January 7, 2022
Президент Казахстану Токаєв стверджує , що на Алмати було щонайменше шість хвиль атак. З його слів, учасників було 20 тисяч. Багато хто з них говорив не казахською мовою.
Токаєв переконаний, що "Казахстан зіткнувся з добре підготовленими та скоординованими виконавцями та терористичними групами, які пройшли підготовку за межами країни".
Ситуація
- У Казахстані 2 січня розпочалися акції протесту через підвищення цін на пальне вдвічі .
- Після трьох днів демонстрацій президент країни Касим-Жомарт. Токаєв відправив у відставку уряд , ввів державне регулювання цін та оголосив режим НП у трьох регіонах, проте протести продовжилися.
- В Алмати ввечері 4 січня та в ніч на 5-те відбулися зіткнення мітингувальників із силовиками, поліція застосувала газ та світлошумові гранати.
- Незабаром протестувальники розпочали підпалювати поліцейські машини , а спецназ пішов у наступ, відкривши вогонь
- 6 січня до Казахстану розпочали прибувати російські військові в рамках допомоги дружній державі з Організації Договору про колективну безпеку ( ОДКБ ).
- За даними ЗМІ, Росія відправила до Казахстану на придушення протестів формування, які брали участь у військових діях на Донбасі та в окупації Криму.
- Надзвичайний та повноважний посол Республіки Казахстан в Україні Дархан Калєтаєв вважає, що протягом 2-3 днів ситуація в країні повернеться під контроль влади .
- Влада Казахстану востаннє попередили озброєних протестувальників , які відмовляються підпорядковуватися правоохоронцям, що за ними буде відкрито вогонь на поразку
- США попередили Казахстан про плани військових РФ – заява Блінкена