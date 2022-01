Переговорів не буде: Токаєв заявив про план "вбити всіх"

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що влада не вестиме переговорів з демонстрантами зі зброєю.

Про це він повідомив у своєму Twitter англійською мовою.

"Вони били та вбивали поліцейських та молодих солдатів, підпалювали адміністративні будівлі, грабували приватні будинки та магазини, вбивали звичайних громадян, ґвалтували молодих жінок. На мою думку – жодних переговорів з терористами, ми повинні їх вбивати", – написав Токаєв.

