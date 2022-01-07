США попередили Казахстан про плани військових РФ – заява Блінкена

У Білому домі сумніваються, що війська Росії вийдуть із Казахстану

"Коли до вас додому приходить Росія, то потім часом буває складно досягти її відходу", - Блінкен / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

У Білому домі прокоментували введення в Казахстан військ країн – учасниць Договору про колективну безпеку (ОДКБ – Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизія, Росія та Таджикистан). Там впевнені, що тепер, принаймні, російські війська залишаться в цій азіатській країні надовго.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу в Білому домі.

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Попередження

"Те, що відбувається там, дуже відрізняється від того, що ми бачимо біля кордонів України. Тим не менш, один з уроків, поданих нам новітньою історією, полягає в тому, що коли до вас додому приходить Росія, то потім часом буває складно досягти її відходу", – зазначив держсекретар США.

Наразі американці намагаються з'ясувати, якою була реальна причина запрошення президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим іноземних військ у свою країну.

"Влада Казахстану має все для того, щоб самостійно розібратися з протестами. Тому незрозуміло, чому їм знадобилася допомога ззовні", – сказав Ентоні Блінкен журналістам.

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Ситуація