США попередили Казахстан про плани військових РФ – заява Блінкена

У Білому домі прокоментували введення в Казахстан військ країн – учасниць Договору про колективну безпеку (ОДКБ – Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизія, Росія та Таджикистан). Там впевнені, що тепер, принаймні, російські війська залишаться в цій азіатській країні надовго.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу в Білому домі.
Попередження
"Те, що відбувається там, дуже відрізняється від того, що ми бачимо біля кордонів України. Тим не менш, один з уроків, поданих нам новітньою історією, полягає в тому, що коли до вас додому приходить Росія, то потім часом буває складно досягти її відходу", – зазначив держсекретар США.
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Наразі американці намагаються з'ясувати, якою була реальна причина запрошення президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим іноземних військ у свою країну.
"Влада Казахстану має все для того, щоб самостійно розібратися з протестами. Тому незрозуміло, чому їм знадобилася допомога ззовні", – сказав Ентоні Блінкен журналістам.
Ситуація
- 5 січня, не бажаючи йти на переговори з протестувальниками, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв покликав до Казахстану війська ОДКБ для придушення протестів.
- У результаті, за даними ЗМІ, Володимир Путін відправив до Казахстану на придушення протестів воєнізовані формування, які брали участь у військових діях на Донбасі та при окупації Криму.
- Пізніше стало відомо, що місію ОДКБ у Казахстані очолив російський генерал Андрій Сердюков. Він у 2014 році організував та очолив військову операцію із захоплення Криму.
- В Україні вже заявляють, що Росію звідти тепер довго будуть випроваджувати. Полковник СБУ у відставці та військовий експерт Олег Старіков вважає, що російські війська, які прибули до Казахстану в рамках місії ОДКБ звідти вже не підуть.
- На думку екс-секретаря РНБО, колишнього міністра фінансів України Олександра Данилюка, для Путіна з'явилася чудова можливість хоч на якийсь час дати спокій Україні і гарно вийти із історії з ультиматумом НАТО, який ніхто виконувати не збирається.