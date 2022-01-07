США предупредили Казахстан о планах военных РФ – заявление Блинкена

В Белом доме прокомментировали ввод в Казахстан войск стран – участниц Договора о коллективной безопасности (ОДКБ – Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан). Там уверены, что теперь по крайней мере российские войска останутся в этой азиатской стране надолго.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время брифинга в Белом доме.
Предупреждение
"То, что происходит там, сильно отличается от того, что мы видим около границ Украины. Тем не менее, один из уроков, преподнесенных нам новейшей историей, заключается в том, что когда в вам домой приходит Россия, то затем порой бывает сложно добиться ее ухода", – отметил госсекретарь США.
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Сейчас американцы пытаются выяснить, какова была реальная причина приглашения президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым иностранных войск в свою страну.
"У властей Казахстана есть все для того, чтобы самостоятельно разобраться с протестами. Поэтому неясно, почему им потребовалась помощь извне", – сказал Энтони Блинкен журналистам.
Ситуация
- 5 января, не желая идти на переговоры с протестующими, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев позвал в Казахстан войска ОДКБ для подавления протестов.
- В итоге, по данным СМИ, Владимир Путин отправил в Казахстан на подавление протестов военизированные формирования, которые принимали участие в военных действиях на Донбассе и при оккупации Крыма.
- Позже стало известно, что миссию ОДКБ в Казахстане возглавил российский генерал Андрей Сердюков. Он в 2014 году организовал и возглавил военную операцию по захвату Крыма.
- В Украине уже заявляют, что Россию оттуда теперь долго будут выпроваживать. Полковник СБУ в отставке и военный эксперт Олег Стариков считает, что российские войска, которые прибыли в Казахстан в рамках миссии ОДКБ оттуда уже не уйдут.
- По мнению экс-секретаря СНБО, бывшего министра финансов Украины Александра Данилюка, для Путина появилась прекрасная возможность хоть на время оставить в покое Украину и красиво выйти из истории с ультиматумом НАТО, который никто выполнять не собирается.