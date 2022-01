Переговоров не будет: Токаев заявил о плане "убить всех"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что власти не будут вести переговоров с демонстрантами с оружием.

Об этом он сообщил в своем Twitter на английском языке.

"Они избивали и убивали полицейских и молодых солдат, поджигали административные здания, грабили частные дома и магазины, убивали обычных граждан, насиловали молодых женщин. По моему мнению – никаких переговоров с террористами, мы должны их убивать", – написал Токаев.

They were beating and killing policemen and young soldiers, putting fire at administrative buildings, looting private premises and shops, killing secular citizens, raping young women. In my basic view: no talks with the terrorists, we must kill them.