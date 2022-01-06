"Все решится через 2-3 дня": посол Казахстана объяснил, что происходит с протестами

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Украине Дархан Калетаев считает, что в течение 2-3 дней ситуация в стране вернется под контроль властей.
Об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24.
"Я надеюсь, что наши правоохранительные структуры до конца доведут работу", – сказал он.
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Калатаев добавил, что среди правоохранителей погибло 13 человек, среди протестующих – данных нет, но за медицинской помощью обратились более 200 человек.
Кроме того, посол заявил, что в Казахстане ожидают три тысячи военных из стран ОДКБ.
"Они будут задействованы на охране стратегических объектов и крупных государственных учреждений. После нормализации ситуации силы ОДКБ выйдут из страны", – сказал Калатаев.
По словам посла, в Алматы производится зачистка, а в Нур-Султане безопасно. Ущерб от протестов пока подсчитать трудно.
Кроме того, Калатаев заявил, что официальной позицией власти было до конца не применять силу против митингующих, а все требования протестующих были выполнены.
Протесты в Казахстане
- В Казахстане 2 января начались акции протеста из-за двукратного повышения цен на топливо. После трех дней демонстраций президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, ввел государственное регулирование цен и объявил режим ЧП в трех регионах, однако протесты продолжились.
- В Алматы — крупнейшем городе и первой столице страны — вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты.
- Кроме того, протесты в Казахстане переросли в кровавую стрельбу, а военных взяли в плен.
- Токаев позвал в Казахстан войска ОДКБ для подавления протестов. Он заявил, что погромы устраивают "террористические банды", которые проходили подготовку за рубежом. ОДКБ начала рассматривать запрос Казахстана.
- Кроме того, при освобождении от протестующих аэропорта Алматы погибли двое военнослужащих вооруженных сил Казахстана.