"Все решится через 2-3 дня": посол Казахстана объяснил, что происходит с протестами

Силы ОДКБ после 19 января возможно покинут территорию страны

Дархан Калетаев. Фото: коллаж "Сегодня"

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Украине Дархан Калетаев считает, что в течение 2-3 дней ситуация в стране вернется под контроль властей.

Об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24.

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"Я надеюсь, что наши правоохранительные структуры до конца доведут работу", – сказал он.

Калатаев добавил, что среди правоохранителей погибло 13 человек, среди протестующих – данных нет, но за медицинской помощью обратились более 200 человек.

Кроме того, посол заявил, что в Казахстане ожидают три тысячи военных из стран ОДКБ.

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"Они будут задействованы на охране стратегических объектов и крупных государственных учреждений. После нормализации ситуации силы ОДКБ выйдут из страны", – сказал Калатаев.

По словам посла, в Алматы производится зачистка, а в Нур-Султане безопасно. Ущерб от протестов пока подсчитать трудно.

Кроме того, Калатаев заявил, что официальной позицией власти было до конца не применять силу против митингующих, а все требования протестующих были выполнены.

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