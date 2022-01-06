"Всіх знищувати": у Казахстані востаннє попередили протестувальників

Влада Казахстану, де з 2 січня розпочалися акції протесту, вирішила не церемонитися з протестувальниками, які відмовляться підкорятися правоохоронцям у випадку, якщо у таких людей буде зброя, вирішено відкривати вогонь на ураження.
Про це повідомляє "Радіо. Азаттик".
Жертви
"У разі збройного опору законним вимогам скласти зброю – ведеться їх знищення", – йдеться у повідомленні МВС Казахстану.
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Влада Казахстану називає лише дані про поранених та вбитих з боку співробітників правоохоронців та силовиків. У МВС заявили, що загинули 18 їхніх працівників.
За даними поліції Алмати, під час спецоперації було застрелено десятки людей, які атакували будівлю УВС. Постраждалі також є у Шимкенті та Кизилорді.
Міністерство охорони здоров'я Казахстану повідомляє, що з початку протестів понад 1000 людей отримали поранення та 400 госпіталізовано. На даний час у реанімаційному відділенні перебувають 62 особи.
За даними Верховного комісара ООН, лише в Алмати близько тисячі людей отримали поранення під час протестів.
Ситуація
- У Казахстані 2 січня розпочалися акції протесту через підвищення цін на пальне вдвічі.
- Після трьох днів демонстрацій президент країни Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку уряд, ввів державне регулювання цін та оголосив режим НП у трьох регіонах, проте протести продовжилися.
- В Алмати ввечері 4 січня та в ніч на 5-те відбулися зіткнення мітингувальників із силовиками, поліція застосувала газ та світлошумові гранати.
- Незабаром протестувальники розпочали підпалювати поліцейські машини, а спецназ пішов у наступ, відкривши вогонь.
- 6 січня до Казахстану розпочали прибувати російські військові в рамках допомоги дружній державі із Організації Договору про колективну безпеку ( ОДКБ ).
- За даними ЗМІ, Росія відправила до Казахстану на придушення протестів воєнізовані формування, які брали участь у військових діях на Донбасі та під час окупації Криму.
- Надзвичайний та повноважний посол Республіки Казахстан в Україні Дархан Калєтаєв вважає, що протягом 2-3 днів ситуація в країні повернеться під контроль влади.