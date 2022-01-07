"Треба повернути Україну": Лукашенко озвучив свій план

Після відправки в Казахстан своїх військових самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заговорив про те, що треба повертати до їхнього союзу Україну.
Про це повідомляє місцева державна агенція "Белта".
Заява
"Нам треба зробити все, щоб повернути Україну у лоно нашої справжньої віри. А там стався навіть у релігійних напрямках такий розкол, який подолати буде дуже складно. Це те, що і нам хотіли у 2020 році піднести – автокефалію, розкол нашої церкви тощо. Ви все це знаєте. Ми цього уникли. І я не хочу, щоб це повторилося у наших сусідів", – заявив Лукашенко, стоячи біля вівтаря у храмі, куди він прийшов з нагоди Різдва.
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Також білоруський диктатор повідомив, що цього року будуть створені якісь нові державні союзи, де, звісно, не вистачає України.
"Цей рік буде непростим. Світ зміниться дуже серйозно. Світ зміниться щодо об'єднання народів і держав у союзи. Таким державам, як ми, наодинці не просто буде важко вижити, – буде неможливо. Тому я й узяв жорсткіший курс на те, щоб зберегти наш суверенітет і незалежність, щоб ми були державою. Але були в тісному зв'язку з нашими найближчими друзями та братами. Це Росія. Це – Казахстан. Це Україна. Не має значення, що там відбувається сьогодні", – цитує "Белта" Лукашенка.
Навколо батьки
- 6 січня Лукашенко заявив, що відпускати Казахстан не можна, бо все закінчиться як із Україною.
- Він також закликав мешканців Казахстану, де продовжуються масові протести, стати на коліна перед військовими та домовитись із президентом Касим-Жомартом Токаєвим.
- Наприкінці грудня Лукашенко домовився із президентом Росії Володимиром Путіним на початку 2022 року провести нові російсько-білоруські військові навчання. Очікується, що вони пройдуть у безпосередній близькості від кордону України.