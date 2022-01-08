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Стрельба, блокпосты и закрытый аэропорт – очевидцы рассказывают о ситуации в Алматы

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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8 января, 22:19
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Власти не сообщают точные данные о жертвах и когда откроется аэропорт
Въезды в Алматы перекрыты блокпостами / Фото ТАСС и Reuters / Коллаж "Сегодня"
Въезды в Алматы перекрыты блокпостами / Фото ТАСС и Reuters / Коллаж "Сегодня"

Из Казахстана поступают противоречивые сведения о ситуации в Алматы. По официальным данным, бывшая столица страны находится под полным контролем правительственных сил, город полностью окружен блокпостами военных. Однако журналисты продолжают сообщать, что в Алматы до сих пор слышна стрельба.

Об этом, в частности, сообщают журналисты российского агентства ТАСС и телеканала "Дождь".

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Глазами журналистов

Команда телеканала "Дождь" снимала у морга, где стоят десятки людей в ожидании сведений о своих родных. "К моргу приехала полиция на служебном автомобиле, охраняющие морг люди навели на полицейских оружие и потребовали опустить автоматы, те подчинились. Охрана морга начала стрелять в воздух, а затем по асфальту и под ноги журналистам. Собравшиеся у морга люди начали вести себя агрессивно и угрожать журналистам", – сообщили журналисты.

Сотрудник российского издания "Можем объяснить", находящийся на месте событий, заявляет, что власти Казахстана по-прежнему не контролируют ситуацию в Алматы.

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"Нацгвардия контролирует только центральную площадь у выгоревшего здания городского акимата и тлеющей администрации президента. Военные стреляют в воздух из 20—миллиметровой пушки БТР, чтобы разгонять жителей, периодически собирающихся поглазеть на руины. Журналисты, прибывшие в пятницу в город, за весь день не встретили никаких митингующих или людей с огнестрельным оружием. По всему городу — десятки сожженных автомобилей полиции и армии, во многих до сих пор находятся трупы людей. Их никто не убирает", написал в своем репортаже Василий Крестьянинов.

Основатель Masa.media и оппозиционного движения Oyan Асем Жапишева написала, что в Алматы очень сложная ситуация, без конца стреляют.

"Насчет российских войск, я думаю Токаев не дурак и понимает, насколько это большой триггер для народа, и это вызовет еще большую ответную реакцию. Даже те люди, которые сидят по домам — выйдут, если российские войска начнут ходить по улицам. В любом случае это смена парадигмы. Сейчас если российские политтехнологи присядут на уши Токаеву, то последует очень серьезное закручивание гаек. И я бы хотела с оптимизмом смотреть на будущее, но пока, по всей поступающей информации, этого нет. Я очень надеюсь, что не права", отметила Асем.

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Аэропорт

Срок открытия международного аэропорта второго города Казахстана Алматы пока не определен.

"Международный аэропорт Алматы закрыт на неопределенный срок. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани", об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

Ранее была информация, что аэропорт будет закрыт до 10 января. По данным гостелеканала "Хабар 24", сейчас аэродром Алматы используется для принятия самолетов с военными стран ОДКБ.

Ситуация

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Распространение наркотиков в странах мира
Кокаин, опиаты или канабис - что популярнее
Канабис

Популярен по всему миру: Северная Америка, Куба, Ямайка, Перу, Боливия, Чили, Аргентина. Африка - Алжир, Судан, Мадагаскар, ЮАР. Европа - особенно Франция. Турция, Пакистан, Индонезия, Филиппины. Считается легким наркотиком, вызывает состояние, сходное с опьянением, не вызывает сильной физической зависимости.

Опиаты

Популярны в Украине, Беларуси, Иране, Туркменистане, Таджикистане, Афганистане, Индии, Мьянме, Вьетнаме. К опиатам относятся морфин, опиум, кодеин, героин - последний особенно опасен. Вызывают непреодолимую физическую зависимость, употребление обычно приводит к смерти в течение нескольких лет.

Амфетамин и другие стимуляторы

Популярны в Европе: Франция, Германия, Чехия. А также в Японии, Саудовской Аравии, Монголии и Китае. Под воздействием стимуляторов, таких как метамфетамин, амфетамин, экстази, возрастает физическая и умственная активность, человек может несколько дней обходиться без сна и пищи. Опасны для сердца, нервной системы.

Кокаин

В свое время пользовался чрезвычайной популярностью в США и Канаде. Сейчас всего несколько стран, где кокаин преобладает: Италия, Доминиканская республика, Тринидад и Тобаго. По воздействию сходен с амфетаминами. Может привести к внезапной остановке сердца, шоку и коме. Вызывает сильное психологическое привыкание.

Таблетки и токсические пары

Венесуэла, Греция, Чехия, Албания, Нидерланды, Литва, Сербия, Саудовская Аравия. Транквилизаторы и седативные: бензодиазепины, барбитураты, а также пары химических веществ, например, клея или бензина. Опасны для печени, головного мозга и нервной системы. Распространены в бедных, авторитарных странах или в связи с миграцией.

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