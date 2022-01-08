На протестах в Казахстане погибли дети – что известно

Точное количество жертв пока неизвестно

Казахстан возвращается к обычной жизни и начинает подсчитывать количество жертв / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Постепенно в Казахстане затихают протесты, вспыхнувшие 2 января из-за недовольства людей ростом цен на сжиженный газ. Одновременно поступают новые сообщения о погибших в эти дни. Уполномоченный по правам детей в Казахстане Аружан Саин сообщила, что в Алматы от огнестрельного ранения погиб ребенок, еще один пострадал.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

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Что известно

"5 января в Алматы от огнестрельного ранения погиб ребенок. Родители прогуливались со своими детьми, когда раздался выстрел, который стал для 11-летнего казаха роковым", – рассказала Аружан Саин.

Также по данным детского омбудсмена, сейчас врачи ведут борьбу за жизнь 15-летнего ребенка.

"7 января в одну из детских больниц Алматы с тяжелыми огнестрельными ранениями был доставлен 15-летний подросток, врачи борются за его жизнь. В одной из взрослых больниц находится его отец. Подросток ехал с отцом на машине, когда их автомобиль расстреляли", – проинформировала Саин.

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По неподтвержденным данным, в ходе митингов погибла 17-летняя девушка. Об этом сообщает местное агентство КазТАГ.

Очереди в морги

На данный момент не обновлены официальные данные о количестве погибших в Казахстане в ходе спецоперации. Так, в оперативном штабе МВД ссылаются на отсутствие информации о числе погибших сотрудников правоохранительного блока. Также не озвучиваются данные о погибших и пострадавших среди участников беспорядков и мирных жителей.

По состоянию на вечер 7 января, официально было заявлено о гибели в ходе спецоперации в стране 26 "вооруженных людей" и ранении – 18. Также ведомство сообщило, что в разных частях страны задержали около трех тысяч человек. По официальным данным, в Алматы и Шымкенте ранения получили 216 военнослужащих. 6 января было заявлено о гибели 18 силовиков, в том числе 13 – в Алматы.

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Тем не менее поступает информация, свидетельствующая, что речь может идти о значительно большем количестве погибших.

Ситуация