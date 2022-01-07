В Казахстане продолжается зачистка – погибших все больше

Пострадали более тысячи человек

Среди силовиков погибли 18 человек. Фото: коллаж "Сегодня"

В Казахстане в результате спецопераций силовиков 6–7 января было убито 26 митингующих, еще 18 получили ранения.

Об этом сообщил государственный телеканал "Хабар 24" со ссылкой на МВД Казахстана.

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"В стране ликвидированы 26 преступников", – говорится в сообщении.

Также уточняется, что по состоянию на утро 7 января было задержано более 3 тыс. человек.

"Все здания городских и районных акиматов, а также отделений полиции в республике взяты под контроль", – говорится в сообщении.



"Хабар 24" пишет также, что 18 сотрудников силовых структур погибли, 748 полицейских и военнослужащих Нацгвардии пострадали.



По данным Минздрава Казахстана на 6 января, в результате беспорядков в стране пострадало более 1 тыс. человек, около 400 госпитализированы. Входят ли силовики в это число, не уточнялось.

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Также есть информация, что погибших более 100, об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

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