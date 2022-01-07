У Казахстані триває зачистка – загиблих дедалі більше

У Казахстані внаслідок спецоперацій силовиків 6–7 січня було вбито 26 мітингувальників, ще 18 отримали поранення.
Про це повідомив державний телеканал "Хабар 24" з посиланням на МВС Казахстану.
"У країні ліквідовано 26 злочинців", – йдеться у повідомленні.
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Також уточнюється, що станом на ранок 7 січня було затримано понад 3 тис. осіб.
"Всі будівлі міських та районних акіматів, а також відділень поліції в республіці взяті під контроль", – йдеться у повідомленні.
"Хабар 24" пише також, що 18 співробітників силових структур загинули, 748 поліцейських та військовослужбовців Нацгвардії постраждали.
За даними МОЗ Казахстану на 6 січня, внаслідок заворушень у країні постраждало понад 1 тис. осіб, близько 400 госпіталізовано. Чи входять силовики до цього числа, не уточнювалося.
Також є інформація, що загиблих понад 100, про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.
Протести у Казахстані
- У Казахстані 2 січня розпочалися акції протесту через дворазове підвищення цін на пальне. Після трьох днів демонстрацій президент країни Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку уряд, ввів державне регулювання цін та оголосив режим НС у трьох регіонах, проте протести тривали.
- В Алмати – найбільшому місті та першій столиці країни – увечері 4 січня та в ніч на 5-те сталися зіткнення мітингувальників із силовиками, поліція застосувала газ та світлошумові гранати.
- Крім того, протести в Казахстані переросли у криваву стрілянину, а військових взяли в полон.
- Токаєв покликав до Казахстану війська ОДКБ для придушення протестів. Він заявив, що погроми влаштовують терористичні банди, які проходили підготовку за кордоном. ОДКБ почала розглядати запит Казахстану.
- Крім того, під час звільнення від протестувальників аеропорту Алмати загинули двоє військовослужбовців збройних сил Казахстану.
- 6 січня російські війська прибули до Казахстану. За даними ЗМІ, Росія відправила до Казахстану на придушення протестів воєнізовані формування, які брали участь у військових діях на Донбасі та під час окупації Криму.