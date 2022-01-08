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На протестах у Казахстані загинули діти – що відомо

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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8 січня, 15:29
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Точна кількість жертв поки що невідома
Казахстан повертається до звичайного життя та починає підраховувати кількість жертв / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
Казахстан повертається до звичайного життя та починає підраховувати кількість жертв / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Поступово в Казахстані затихають протести, які спалахнули 2 січня через невдоволення людей зростанням цін на скраплений газ. Одночасно надходять нові повідомлення щодо загиблих у ці дні. Уповноважений з прав дітей у Казахстані Аружан Саїн повідомила, що в Алмати від вогнепального поранення загинула дитина, ще одна постраждала.

Про це повідомляє агенція "Інтерфакс".

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Що відомо

"5 січня в Алмати від вогнепального поранення загинула дитина. Батьки прогулювалися зі своїми дітьми, коли пролунав постріл, який став для 11-річного казаха фатальним", – розповіла Аружан Саїн.

Також, за даними дитячого омбудсмена, зараз лікарі ведуть боротьбу за життя 15-річної дитини.

"7 січня до однієї з дитячих лікарень Алмати з тяжкими вогнепальними пораненнями було доставлено 15-річного підлітка, лікарі борються за його життя. В одній із дорослих лікарень знаходиться його батько. Підліток їхав із батьком машиною, коли їхній автомобіль розстріляли", – поінформувала Саїн.

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За непідтвердженими даними, під час мітингів загинула 17-річна дівчина. Про це повідомляє місцеве агентство КазТАГ.

Черги в морги

На цей момент не оновлено офіційних даних про кількість загиблих у Казахстані під час спецоперації. Так, в оперативному штабі МВС посилаються на відсутність інформації щодо кількості загиблих працівників правоохоронного блоку. Також не озвучуються дані про загиблих та постраждалих серед учасників безладів та мирних жителів.

Станом на вечір 7 січня офіційно було заявлено про загибель під час спецоперації в країні 26 "озброєних людей" та поранення – 18. Також відомство повідомило, що у різних частинах країни затримали близько трьох тисяч людей. За офіційними даними, в Алмати та Шимкенті поранення отримали 216 військовослужбовців. 6 січня було заявлено про загибель 18 силовиків, у тому числі 13 – у Алмати.

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Проте надходить інформація, що свідчить – може йтися про значно більшу кількість загиблих.

Ситуація

  • Вранці 8 січня знайшовся перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, який, як раніше повідомлялося, нібито залишив країну у розпал безладів. Прессекретар елбаси (лідер нації) заявив, що Назарбаєв знаходиться у столиці.
  • Заговорили про державну зраду. Серед таких неблагонадійних осіб виявився колишній голова Комітету національної безпеки Казахстану Карім Масімов. Він заарештований.
  • 7 січня, коли ще в деяких містах тривали мирні акції протесту, а із Алмати надходили повідомлення про стрілянину, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що влада не вестиме переговорів із демонстрантами зі зброєю.
  • У Казахстан увійшла багатотисячна місія Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), яку очолив російський генерал Андрій Сердюков. Він у 2014 році організував та очолив військову операцію із захоплення Криму.

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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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