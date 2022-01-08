У Назарбаєва спростували втечу з Казахстану: де він зараз знаходиться

Інформація про те, що перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв залишив країну, не відповідає дійсності. Його прессекретар Айдос Укібай зазначає, що він знаходиться в столиці.
Про це повідомляє NUR.kz.
"Просимо не розповсюджувати свідомо неправдиву та спекулятивну інформацію. Єлбаси (титул Назарбаєва, – Ред.) проводить низку консультативних зустрічей і перебуває на прямому зв'язку з президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим", – повідомив Укібай.
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За його словами, Назарбаєв "закликає всіх згуртуватися навколо" Токаєва для забезпечення цілісності Казахстану. Також прессекретар наголосив, що перший президент провів телефонні переговори з главами дружніх держав.
Нагадаємо, 5 січня колишнього президента Казахстану позбавили посади голови Ради безпеки. Його місце зайняв нинішній лідер країни Касим-Жомарт Токаєв. Також протестувальники намагалися знести його пам'ятник.
Протести у Казахстані
- У Казахстані 2 січня розпочалися акції протесту через дворазове підвищення цін на пальне. Після трьох днів демонстрацій президент країни Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку уряд, ввів державне регулювання цін та оголосив режим НС у трьох регіонах, проте протести тривали.
- В Алмати – найбільшому місті та першій столиці країни – увечері 4 січня та в ніч на 5-те сталися зіткнення мітингувальників з силовиками, поліція застосувала газ та світлошумові гранати.
- До того ж, протести в Казахстані переросли у криваву стрілянину, а військових взяли в полон.
- Токаєв покликав до Казахстану війська ОДКБ для придушення протестів. Він заявив, що погроми влаштовують терористичні банди, які проходили підготовку за кордоном.
- За даними ЗМІ, Росія відправила до Казахстану на придушення протестів військові формування, які брали участь у військових діях на Донбасі та в Криму.