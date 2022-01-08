У Назарбаєва спростували втечу з Казахстану: де він зараз знаходиться

Напередодні з'явилася інформація, що Назарбаєв разом із сім'єю нібито залишив країну

Перший президент Казахстану - Нурсултан Назарбаєв. Фото: колаж "Сьогодні"

Інформація про те, що перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв залишив країну, не відповідає дійсності. Його прессекретар Айдос Укібай зазначає, що він знаходиться в столиці.

Про це повідомляє NUR.kz.

Реклама

"Просимо не розповсюджувати свідомо неправдиву та спекулятивну інформацію. Єлбаси (титул Назарбаєва, – Ред.) проводить низку консультативних зустрічей і перебуває на прямому зв'язку з президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим", – повідомив Укібай.

За його словами, Назарбаєв "закликає всіх згуртуватися навколо" Токаєва для забезпечення цілісності Казахстану. Також прессекретар наголосив, що перший президент провів телефонні переговори з главами дружніх держав.

Нагадаємо, 5 січня колишнього президента Казахстану позбавили посади голови Ради безпеки. Його місце зайняв нинішній лідер країни Касим-Жомарт Токаєв. Також протестувальники намагалися знести його пам'ятник.

Реклама

Протести у Казахстані