У Назарбаева опровергли побег из Казахстана: где он сейчас находится

Накануне появилась информация, что Назарбаев вместе с семьей якобы покинул страну

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Фото: коллаж "Сегодня"

Информация о том, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев покинул страну, не соответствует действительности. Его пресс-секретарь Айдос Укибай отмечает, что он находится в столице.

Об этом сообщает NUR.kz.

Реклама

"Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию. Елбасы (титул Назарбаева, – Ред.) проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым", – сообщил Укибай.

По его словам, Назарбаев "призывает всех сплотиться вокруг" Токаева для обеспечения целостности Казахстана. Также пресс-секретарь подчеркнул, что первый президент провел телефонные переговоры с главами дружественных государств.

Напомним, 5 января бывшего президента Казахстана лишили поста главы Совбеза. Его место занял нынешний лидер страны Касым-Жомарт Токаев. Также протестующие пытались снести его памятник.

Реклама

Протесты в Казахстане