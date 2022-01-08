У Назарбаева опровергли побег из Казахстана: где он сейчас находится

Информация о том, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев покинул страну, не соответствует действительности. Его пресс-секретарь Айдос Укибай отмечает, что он находится в столице.
Об этом сообщает NUR.kz.
"Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию. Елбасы (титул Назарбаева, – Ред.) проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым", – сообщил Укибай.
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По его словам, Назарбаев "призывает всех сплотиться вокруг" Токаева для обеспечения целостности Казахстана. Также пресс-секретарь подчеркнул, что первый президент провел телефонные переговоры с главами дружественных государств.
Напомним, 5 января бывшего президента Казахстана лишили поста главы Совбеза. Его место занял нынешний лидер страны Касым-Жомарт Токаев. Также протестующие пытались снести его памятник.
Протесты в Казахстане
- В Казахстане 2 января начались акции протеста из-за двукратного повышения цен на топливо. После трех дней демонстраций президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, ввел государственное регулирование цен и объявил режим ЧП в трех регионах, однако протесты продолжились.
- В Алматы – крупнейшем городе и первой столице страны – вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты.
- Кроме того, протесты в Казахстане переросли в кровавую стрельбу, а военных взяли в плен.
- Токаев позвал в Казахстан войска ОДКБ для подавления протестов. Он заявил, что погромы устраивают "террористические банды", которые проходили подготовку за рубежом.
- По данным СМИ, Россия отправила в Казахстан на подавление протестов воинские формирования, которые принимали участие в военных действиях на Донбассе и в Крыму.