Украина вывозит людей из Казахстана – есть ли шанс на вылет из Алматы

На данный момент аэродром Алматы занят российскими военными, а аэропорт разгромлен / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Украина начала вывозить своих граждан из охваченного протестами и беспорядками Казахстана. Обнадеживающую новость сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей страничке в Твиттере.

Что известно

"Рейсовый самолет из Нур-Султана с 33 украинцами вскоре сядет в Киеве. Следующие рейсы из этого города запланированы на 13 и 16 января. Работаем над организацией возвращения остальных обратившихся за помощью украинцев, особенно в Алматы. Украина не бросает своих, это незыблемый принцип", – сообщил Кулеба.

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Ранее МИД Украины сообщило, что погибших, пострадавших или задержанных граждан Украины во время массовых протестов в Казахстане нет. Сейчас наибольшее количество наших соотечественников находится в Алматы – 116 и часть из них хотят вернуться домой.

Обстановка в Алматы

По данным журналистов ТАСС, 9 января вечером военные начали усиленно патрулировать улицы Алматы. "Настолько массово это происходит впервые за последние дни. На всех улицах города встречаются по два-три грузовика с десятками военных, у всех них винтовки в руках наизготове. С помощью фонариков они тщательно просматривают обочины", – рассказал журналист.

Власти Казахстана пока не сообщают, когда откроют аэропорт Алматы для гражданских рейсов. 9 января постепенно восстанавливалось гражданское авиасообщение со столицей Нур-Султан.

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Зато Минобороны РФ сообщило, что аэродромы Алматы и Жетыген продолжают принимать самолеты военно-транспортной авиации с российским военным контингентом.

Также стало известно, что во время беспорядков в Алматы погиб еще один ребенок, жертвами январских событий стали двое несовершеннолетних. Об этом сообщила Аружан Саин, уполномоченная по правам детей. 7 января автомобиль с пассажирами обстреляли на перекрестке, в результате чего погибла четырехлетняя девочка. Ещё одна находившаяся в машине девочка, ученица 9-го класса, находится в реанимации.

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Штаб по борьбе с беспорядками сообщил, что в Алматы силовиками взяты под контроль резиденция президента, акимат, площадь, Думан, район "Карсити", Ауэзовский и Наурызбайский районы. Задержаны 852 человека по подозрению в участии в массовых беспорядках. У них выявили 18 единиц огнестрельного оружия и около 1 тысяч боеприпасов, передает местное агентство KazTag.

Ситуация