Когда войска РФ уйдут из Казахстана – названы сроки

6 января российские войска прибыли в Казахстан

Войска РФ в Казахстане. Фото: коллаж "Сегодня"

Командующий ОДКБ, российский генерал Андрей Сердюков заявил, что войска РФ в рамках миссии Организации Договора о коллективной безопасности еще останется в Казахстане.

Об этом он сказал во время брифинга.

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"В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, коллективные миротворческие силы завершили развертывание на территории Республики Казахстан. В настоящее время подразделения миротворческих сил выполняют задачи по охране важных государственных, военных объектов и объектов социальной значимости", – заявил Сердюков.

По его словам, российские военные останутся в Казахстане до полной стабилизации обстановки.

Отметим, Сердюков принимал участие в захвате Крыма в 2014 году, на тот момент он был начальником штаба и первым заместителем командующего войсками Южного военного округа РФ. Российские СМИ отмечают, что именно Сердюков организовал и возглавил "специальную операцию" в Крыму весной 2014 года.

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