У Білорусі після довгої перерви стягують "Іскандери" до кордону з Україною

У Брестській області досі залишаються одиниці техніки Росії. / Фото: Колаж: Сьогодні
У Білорусі досі частково залишаються військові та техніка Російської Федерації. Водночас продовжують фіксувати запуски ракет з території Білорусі по Україні.
Про це повідомив "Беларускі Гаюн".
Переміщення техніки
"З цієї причини потрібно продовжувати відстежувати місця дислокацій та переміщення РК білоруськими дорогами", – йдеться в повідомленні.
Пріоритетом спостереження є такі об'єкти:
- ТРК "Точка-У";
- РСЗВ "Смерч";
- РСЗВ "Град";
- ОТРК "Іскандер".
Водночас до ракетних комплексів перевозять ракети та боєприпаси.
Джерело стверджує, що сьогодні, 22 травня, вперше за тривалий час моніторингова група зафіксувала переміщення ОТРК "Іскандер" до кордону з Україною. Також йдеться про те, що в Брестській області все ще залишається російська техніка.
Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ заявили, що білоруські військові посилили розвідку вздовж кордонів з Україною. Там розгорнули додаткові засоби радіоелектронної розвідки.