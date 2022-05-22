У Білорусі після довгої перерви стягують "Іскандери" до кордону з Україною

У Брестській області досі залишаються одиниці техніки Росії. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Білорусі досі частково залишаються військові та техніка Російської Федерації. Водночас продовжують фіксувати запуски ракет з території Білорусі по Україні.

Про це повідомив "Беларускі Гаюн".

Реклама

Переміщення техніки

"З цієї причини потрібно продовжувати відстежувати місця дислокацій та переміщення РК білоруськими дорогами", – йдеться в повідомленні.

Пріоритетом спостереження є такі об'єкти:

ТРК "Точка-У";

РСЗВ "Смерч";

РСЗВ "Град";

ОТРК "Іскандер".

Водночас до ракетних комплексів перевозять ракети та боєприпаси.

Джерело стверджує, що сьогодні, 22 травня, вперше за тривалий час моніторингова група зафіксувала переміщення ОТРК "Іскандер" до кордону з Україною. Також йдеться про те, що в Брестській області все ще залишається російська техніка.

Реклама

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ заявили, що білоруські військові посилили розвідку вздовж кордонів з Україною. Там розгорнули додаткові засоби радіоелектронної розвідки.

Читайте також: