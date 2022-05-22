В Беларуси после долгого перерыва стягивают "Искандеры" к границе с Украиной

В Брестской области все еще остаются единицы техники России. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Беларуси до сих пор частично остаются военные и техника Российской Федерации. При этом иногда продолжают фиксироваться запуски ракет из Беларуси по Украине.
Об этом сообщил "Беларускі Гаюн".
Перемещение техники
"По этой причине нужно продолжать отслеживать места дислокаций и перемещение РК по беларусским дорогам", – говорится в сообщении.
Как отмечается, приоритетом наблюдения сейчас являются:
- ТРК "Точка-У";
- РСЗО "Смерч";
- РСЗО "Град";
- ОТРК "Искандер".
При этом перевозятся ракеты и боеприпасы к ракетным комплексам.
Кроме этого, утверждается, что сегодня, 22 мая, впервые за долгое время мониторинговая группа зафиксировала перемещение ОТРК "Искандер" к границе с Украиной. Также говорится о том, что в Брестской области все еще остаются единицы техники России.
Напомним, в Генштабе ВСУ заявили, что белорусские военные усилили разведку вдоль границ с Украиной. Там развернули дополнительные средства радиоэлектронной разведки.