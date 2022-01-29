Байден найближчим часом перекине війська в країни НАТО Східної Європи

За словами Байдена, чисельність військ буде невеликою/Фото: колаж: REUTERS/Tom Brenner, facebook.com/president.gov.ua/"Сьогодні"

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден найближчим часом відправить війська в країни НАТО Східної Європи. За його словами чисельність військ буде невеликою.

Про це повідомляє Reuters.

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Міністерство оборони США збільшило рівень бойової готовності близько 8 500 військових, розміщених на території Штатів, щоб швидко дислокувати їх у Східну Європу у разі повномасштабної війни Росії проти України.

У Пентагоні сподіваються цим рішенням показати РФ, а також президенту Володимиру Путіну, що Штати залишаються вірні принципу колективної безпеки НАТО.

Загроза вторгнення з РФ

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