У Брянську після вибухів і пожеж почалася панічна евакуація

У Брянську евакуювали арбітражний суд і школи / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 25 квітня, в Брянську почалася масова евакуація навчальних закладів. Зокрема, евакуювали й арбітражний суд Брянської області.

Як стало відомо, були евакуйовані школи №1, №4, №9, №36, №64, а також дитячий садок №74 "Рябінка". Також повідомляється про евакуацію людей з будівлі міської адміністрації.

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Пожежа в місті

У ніч з неділі на понеділок, 25 квітня, у Брянську прогриміли вибухи. Після цього розпочалася пожежа на місцевій нафтобазі, а також на території військової частини.

Через деякий час у пресслужбі уряду Брянської області підтвердили пожежу на нафтобазі, але її причини не назвали. Там повідомили, що горять резервуари. Про вибухи також не було жодних згадок.

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Як стало відомо, постраждалих, за попередніми даними, в результаті пожежі на нафтобазі не було.

"На нафтобазі АТ "Транснафта Брянськ – Дружба" в Брянську сталася пожежа, евакуація населення не планується. Постраждалих, за попередньою інформацією, немає", – йдеться в повідомленні пресслужби МНС РФ.

Крім цього, раніше джерело "Інтерфаксу" повідомило, що в Брянську горять два сховища нафтопродуктів.

"Рано вранці спалахнув резервуар з дизельним паливом на території нафтового комплексу на Сніжецькому валу. Вогонь охопив резервуар обсягом 10 тис. куб. м", – сказав співрозмовник агентства.

Водночас джерело російського "Інтерфаксу" стверджує, що пожежу на нафтобазі у Фокінському районі локалізовано на площі 1500 кв. м. Стверджується, що йдеться про пожежу на об'єкті за адресою: Московський проспект, буд. 91. Щодо ще однієї пожежі, про яку йшла мова, поки нічого не відомо.

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НП у Брянську, вочевидь, дійсно має масштабні наслідки та резонанс. "Кришувати" розслідування взявся голова Слідчого комітету країни-агресорки Олександр Бастрикін. Як зазначається, він доручив розслідувати обставини події та порушити кримінальну справу. На місце відправили групу слідчих та криміналістів.

Ситуація у Бєлгороді

1 квітня російські ЗМІ повідомили, що в Бєлгородській області впав снаряд, нібито "випущений з боку України". Внаслідок вибуху виникла пожежа на нафтобазі, яка знищила кілька цистерн з нафтою.

У Міноборони України спростували заяву РФ і заявили, що наші захисники не мають стосунку до надзвичайної події в Бєлгороді. Також високопосадовці назвали дві ймовірні причини підриву нафтобази.

"Ми підозрюємо, що вибух нафтобази в російському Бєлгороді стався через безладність окупантів або ж з метою приховати чиюсь корупцію", – повідомили в Міноборони.

За заявою наших військових, вони не мають відомостей про те, що до вибуху причетні підрозділи ЗСУ.