У Німеччині назвали Путіна злочинцем та відхрестилися від ексканцлера Шредера

Ларс Клінгбайль висловився про президента Росії. / Фото: Колаж: Сьогодні

Співголова Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль заявив, що президент Російської Федерації Володимир Путін є військовим злочинцем.

Про це повідомляє Bild.

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Путін та Шредер

"Так, Володимир Путін – військовий злочинець. Він відповідальний за цю жорстоку війну, убитих дітей, жінок і чоловіків, розірвані сім'ї, а також за всі злочинні нещастя", – сказав він.

/ Фото: DW.com

Як зазначається, Клінгбайля пов'язували дружні стосунки з ексканцлером Німеччини Герхардом Шредером.

"Він повністю ізольований політично і соціально. СДПН очікує, що він піде у відставку з посад у російських державних компаніях. Те, що сталося за останні кілька тижнів, є і політичним розривом між мною і Шредером", – сказав Ларс Клінгбайль.

Слова Байдена

Президент США Джо Байден 17 березня назвав президента Росії Володимира Путіна "справжнім головорізом" та "кривавим диктатором", що веде аморальну війну проти України.

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"Зараз Ірландія, Велика Британія та інші протистоять диктатору-вбивці, найчистішому головорізу, який веде аморальну війну проти народу України", – заявив президент США.

Нагадаємо, Нідерланди та Німеччина на прохання НАТО поставлять до Словаччини американські зенітні ракетні комплекси Patriot замість її систем ППО С-300, що передаються Україні.

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